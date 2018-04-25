葫蘆墩圳隱沒40年 終於掀開300公尺了

2018年04月25日 17:40 中時 王文吉

葫蘆墩圳灌溉用水順利改道至新分流箱涵，居民好奇探頭察看，發現「水還滿乾淨的、舊水道居然沒有臭味！」（王文吉攝）

台中市水利局已完成施作分流箱涵（右），成功將葫蘆墩圳的灌溉用水改道，舊有箱涵（左）正進行敲除作業。（王文吉攝）

灌溉大台中1萬3千多頃良田的葫蘆墩圳，自豐榮二橋以南加蓋水泥，隱沒1.2公里，目前有300公尺已掀開，重見天日。（王文吉攝）

催生「水岸花都」的市議員陳清龍建議比照「綠川模式」，提早設計「葫蘆墩圳」專屬品牌LOGO，並結合文創提升水岸城市價值。（王文吉攝）

共享共榮！市議員陳清龍建議比照「綠川模式」設計專屬的品牌LOGO，未來無償授權提供商家使用。（王文吉攝）

水泥加蓋40年，葫蘆墩圳終於掀蓋了！台中市水利局正於豐原國小前進行「開蓋及水域環境營造」工程，歷經9個月施工，已完成分流箱涵，最近開始打除舊箱涵，埋藏地底3公尺的水圳也重見天日。許多路過民眾探頭關心，表示「水還滿乾淨的」，還有人訝異「居然沒有臭味，相信脫胎換骨後，會比綠川更具魅力。」

葫蘆墩圳灌溉1300多公頃良田，昔日遍植垂柳，流經豐原鬧區的圳路有「豐原上河圖」美稱，可惜後來為提供停車空間，以水泥加蓋1.2公里，潺潺水流就此隱沒地底。市議員陳清龍提出水岸花都計畫，奔走7年後，由水利局投入2.47億經費，辦理開蓋及水域環境營造工程。

葫蘆墩圳開蓋工程範圍，自三豐路至三民路間約300公尺，位於豐原國小前方。老一輩居民回憶，水圳還露天時，被攤販倒剩菜，還有孩子蹲在圳邊便溺，母親河變成「垃圾溝、放屎溝」！最近聽說葫蘆墩圳「真的掀開了」，特別前往察看，發現加蓋也有好處，40年來沒人亂倒垃圾，地底舊有的圳道、水質都很乾淨。

民眾深信「葫蘆墩圳脫胎換骨後，絕對會比綠川更具魅力。」一手推動「水岸花都」的市議員陳清龍建議比照「綠川模式」，提早展開「葫蘆墩圳品牌行銷」，為治理成果，設計專屬的品牌LOGO，並結合文創分享共榮，無償授權提供商家使用，為豐原副都心再造新亮點。

豐原以「水清、米白、餅香」聞名，水利局表示，葫蘆墩圳掀蓋將比照綠川，辦理品牌行銷及相關展覽，初步會結合稻米、糕餅產業。至於工程部分，水利局指出，葫蘆墩圳為灌溉水路，水量大且不可中斷，掀蓋前須先另施作分流箱涵，供水給下游農田，前置較耗時。

葫蘆墩圳開蓋及水域環境營造工程目前於新生北路下方完成排水箱涵，灌溉用水順利分流改道後，近日已挖出舊有箱涵，正進行敲除作業，預定為進度30.6％，實際進度31.04％，之後將接續施作景觀渠道，預計107年10月完工。

(中時 )