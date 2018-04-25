初夏華山飄「微醺」！「日式梅酒祭」嚐台灣新鮮水果

天滿天神梅酒祭2018。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

初夏大口暢飲！三五好友「呼乾啦」！來嚐看看以梅酒＋台灣新鮮水果的特製雞尾酒！到了日本除了賞美景、泡湯，成年男女也喜歡運動、品嘗美味料理後，來杯熱呼呼或冰涼的「梅酒」！現在不用到日本，國慶連假來趟華山1914園區，100％日式風情的「梅酒祭」要您在微醺中品嚐最「歐伊細」的美味！

由小器梅酒屋主辦，2016年首次於華山文創園區展開的天滿天神梅酒祭，一轉眼已經邁入第三年！每年活動現場均湧入大批民眾熱情參與，日本傳統祈福儀式也讓在場所有人感到肅穆神聖，整體活動大獲好評，成功在台灣掀起一股全民瘋梅酒熱潮！2018年，與全台梅酒迷的約定，我們做到了！天滿天神梅酒祭將在4月28、29 日於華山文創園區熱鬧展開！

天滿天神梅酒祭2018現場備有超過100種梅酒、水果酒，酒造所在地橫跨日本九州到東北地方，「以梅酒行腳日本」的概念，讓您一次品嚐眾家酒造的嘔心瀝血之作。為了傳遞梅酒文化，今年安排了「梅酒小學堂」時間，邀請八木酒造社長 八木威樹、河內酒造社長 金銅重行以及松德硝子總監來台，與台灣朋友分享自家梅酒的迷人之處、品飲梅酒的道具該如何選擇等，想要親自聽到有關梅酒的秘密嗎？請千萬不要錯過這次難得的機會

天滿天神梅酒祭2018。（主辦單位提供）

此外，今年更加碼設立雞尾酒特調區，由來自日本的調酒師為您親手調製清涼有勁的雞尾酒！當然，搭配梅酒的「梅酒好食區」也是最令大家期待的一部分：小器食堂熱銷單品「炸雞唐揚」、主廚特製「日式飯糰」、暖心也暖胃的香濃豚汁等…一口梅酒、一口美食，與好友相約一同享受微醺週末吧。

天滿天神梅酒祭2018。（主辦單位提供）

天滿天神梅酒祭2018

日期：4月28、9日（六、日）12:00～19:00

地點：華山1914文化創意產業園區中四A

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

天滿天神梅酒祭

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