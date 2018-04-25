台中市各界探討動保議題 共研解決策略與方案

全國動物保護巡迴記者會暨座談會第五場，25日在台中市議會舉行！各界探討動保議題共研解決策略與方案。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台灣近幾年動保意識高漲！去年起終止公立動物收容所流浪動物撲殺政策至今已滿週年，全國動物保護巡迴記者會暨座談會第五場25日在台中市議會舉行！動督盟召集人王唯治表示，動保經費高，行政創新多；唯收容所認養率低、死亡率偏高，有長期爆籠的潛在危機。

台中市議會無黨聯盟黨團執行長黃淑芬說，在動保警察中央方面看不見任何法源，中央地方應一起合作，在毛小孩食安評估上，應該要有嚴格規範；希望台中在動保業務上可成為全國第一、成為全省的楷模，讓台中市成為真正的動物友善城市。

市議員張立傑說，台中市是率先成立寵物食安小組的縣市，在中央立法上盼民間團體可一起陳情，將動保警察進入立法程序，透過依法行政；讓各縣市有母法依據，動保警察可在各縣市落實成軍。張雅旻表示，在台中犬隻疏縱、捕獸夾數據來看，就可看出動保教育的重要性。

張廖乃綸議員表示，市府在政策上做許多創新，但橫向溝通欠佳，動保一定要透過公私協力幫忙，絕對不只由市府做、而不傾聽民意，這樣就會浪費市府的美意。台中市公民會館理事長傅東森強調執行TNVR最為重要，應與動保團體相互結合，不能只有看得到的地方才做。

主持會議的黃淑芬作成結論，請業務單位針對動督盟等單位提出的相關訴求，市府一週內以書面作出回應。

(中時 )

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