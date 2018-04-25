「康熙大帝的茶壺」三百年來 首次大公開

三百年來第一次曝光的康熙宜興畫琺瑯茶壺。(戴忠仁提供)

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中時電子報
綜合報導
價值連城的康熙御製款茶碗。(戴忠仁提供)
茶碗雖小，這種陣仗全球只有台北故宮擺的出來。(戴忠仁提供)

戴忠仁將深入解析康熙大帝的茶壺。(戴忠仁提供)

「這是三百年的宮廷秘密，看了意亂情迷」資深主播戴忠仁在台北故宮錄影時這麼說，戴忠仁和他的團隊為了節目《國寶檔案》，多日熬夜查閱資料，並開錄前就多次到故宮實地觀察和了解實物。他說：「三百年才躬逢其盛，怎能不認真？」

台北故宮從四月起推出「紫砂風潮」特展，雖然只有19件茶具，但戴忠仁給予極高評價。他指出，紫砂茶壺和茶杯非常普遍，但是台北故宮這批茶具是宜興胎畫琺瑯茶具，是真正康熙時期的皇家用品，不但是民間從以前到現在從沒擁有過，甚至連看也沒看過，即使是諾大的北京故宮只有「半把」藏品，因為已經殘破了！

而台北故宮擁有19件精美康熙御製宜興胎畫琺瑯茶具，這是全球博物館和重要私人收藏中所沒有的，這次展覽是故宮首次將全部藏品一次性公開，戴忠仁說，即使是康熙皇帝本人當年也沒有如此大擺陣仗欣賞自己的宜興珍藏，所以這是三百年來的第一次。

戴忠仁說台北故宮這次的展覽規模不大，但是日前來台灣參加研討會的國外學者和博物館專家們專程去故宮都看傻了眼，因為這些實物的呈現超出他們的想像。從開展前就緊盯這次展覽的他表示，如果沒有適當的引導，大眾很容易忽略這批文物的特殊性，因此《國寶檔案》「康熙大帝的茶壺」專輯將會具體呈現故宮珍藏之美外，也會從文化、歷史、生產技術的層面去解析康熙宜興胎畫琺瑯茶具的皇家美學觀和重要性。這次專輯將在4月30日(一)晚間11點人間衛視頻道播出。

(中時電子報)

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