彰化縣公車運量升獲頒金運獎 六都以外排第二

2018年04月25日 18:03 中時 謝瓊雲

彰化縣去年共新闢6條全新市區公車路線，其中去年9月上路的彰化市往溪頭直達公車，彰化客運每天發出三班次仍供不應求，也讓總運量激增。（謝瓊雲翻攝）

縣府工務處預計再與彰化客運合作開通和美、鹿港發車的溪頭線公車。為了減少銀髮族乘客爭相排隊守候，彰客還自行開發APP，，每班次開放20個名額供乘客於發車前兩天自行上網預約座位。（謝瓊雲翻攝）

沒有免費公車里程數補助，彰化縣運量照樣大幅提升！去年度全縣公車全年載客數相較於前年度，總運量大幅增加13萬2533人次，榮獲交通部公路總局公路公共運輸多元推升計畫「金運獎」，在6都以外的16縣市中排名全國第二。

縣府工務處統計，2017年度全縣公車載客數達到30萬6387人次，相較2016年總運量17萬3854人次，運量直線飆升，成長幅度高達76%，在六都之外，僅次於宜蘭縣。

工務處長林漢彬指出，去年總計新闢6條市區公車路線，包括聯繫高鐵彰化站、明道大學及溪州公園的8路公車，廣受好評的溪頭線彰化市9路、員林市10路公車，彰南快線、清水岩線等台灣好行公車路線，還有進到大葉校園內的13路公車等，讓全年度整體公車搭乘人數大躍進。

運輸管理科長許僅宜表示，運量的提升，兩所大學貢獻良多，去年9月通車的溪頭縣，每日各3班從彰化、員林，發車直達溪頭，更造成轟動；6月將再開通鹿港、和美往溪頭的公車路線，初期每日1班、6時50分發車，停靠彰化站後直達溪頭，預料將可再衝高今年運量。

許僅宜說，縣長魏明谷上任以來積極推動大眾公共運輸，目前公車候車亭正在進行設計中，之後將在全縣廣設；下半年更將全力推動全縣五大轉運站中的鹿港轉運站BOT案，包括規劃飯店旅宿、影城、餐飲和百貨商城，還有電動巴士穿梭市區街道與轉運站間接駁旅客，預計5、6月正式對外招商，盼能趕在年底前完成簽約。

(中時 )