年領3萬 農委會擴大獎勵農科生

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農委會去年推出獎勵高中生從農方案，給予班級成績排名前50％農場經營科學生每年3萬元獎學金，約200餘名學生受惠。今年起，農委會將獎勵對象擴大到其他農業科系，約1200名學生可受惠，3年共可領9萬元，未來申請大學農業公費專班還可加分。

農委會去年推出獎勵高中生從農方案時，是針對就讀北科大附農、苗栗農工、興大附農、新社高中、員林農工、仁愛高農、北港農工、旗山農工、內埔農工、佳冬高農和花蓮高農等11所學校的農場經營科，總共14班。

只要學生在校學期成績排名達到前50％，並利用寒假、暑假期間，完成農業職涯探索20天，就可向農委會申請農業獎助學金每學期5000元，以及農業職涯探索獎勵金1萬元，每學年最多可領取3萬元，若3年皆請領，即為9萬元，而且學生進行農業職涯探索期間，農委會還提供200萬元意外險與20萬元傷害醫療保險，保障學生安全。

農委會表示，為擴大培育優秀農業人才，今年起將獎勵對象擴大，新增農業機械、園藝、畜牧保健及水產養殖科等科系，從去年的11校14班，大幅增加為34校68班，去年14班總學生人數為431人，今年增加到64班後，預計招生的學生人數為2538人，以50％的學生可領取獎助學金計算，約1200人可受惠。

農委會表示，農委會2015年開始，在嘉義大學、屏東科技大學、宜蘭大學及明道大學等農學校院相關科系設置農業公費專班，參與獎勵高中生從農方案的高中職校學子畢業後，若申請農委會推動的大學農業公費專班，將得予加分。

農委會指出，若學生畢業後選擇先就業，還可參與政府推動青年教育與就業儲蓄帳戶方案，每月補助1萬元，最長補助3年，共可領取36萬元，加上獎勵高中生從農方案的獎助金9萬元，最高可累積至45萬元。

(中時 )

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