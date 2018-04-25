崑大時尚展演學位學程進修部時尚秀 籲人類反思地球現況

李孟諺市長與校內主管、師生在走秀後合影。(曹婷婷翻攝)

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「轉折」利用花朵及小禮服拼布呈現，多彩的材質及禮服呈現盛開綻放花朵樣貌，敘說著只要重視環境，努力改變現狀，就能有一個乾淨的地球。(曹婷婷翻攝)

快時尚崛起，反而造成地球負擔，時尚也遭譏為環保浩劫，崑山科技大學時尚展演學位學程進修部意識到，必須從零開始，畢業製作以「格式化」為主題，大量運用環保創作素材運用呈現時尚秀，讓時尚也能為地球盡一份心力。

台南市長李孟諺親臨展演現場，除了為展演同學加油，更推崇大量運用環保創作素材呈現時尚秀，不僅表現專業設計，同時也充分展現對地球環保的關心與愛護。

李孟諺也舉德國一個小村落為推廣當地盛產茉莉花，主辦單位邀集許多相關設計單位協助開發茉莉花產品，最重要的是，沒有使用農藥，結果一個小小村落設計的產品，竟然得到德國if設計大獎，以此勉勵學子。

崑山科大時尚學程進修部畢業成果展歷經長達1年規畫的「格式化-重新開始 最初模樣」畢製主題，敘述經歷一場科技浩劫後，世界成為混沌狀態，環境已無法讓人們生存，當汙濁空氣染黑了花草，迫使人們戴上防毒面具並反思。

李孟諺說，台南流行時尚產業發展蓬勃，紡織業、成衣業等相關服飾產業就有500多間，相信在政府大力提倡及各界資源支持下，能夠將台南的時尚產業帶進米蘭參展。民生學院院長謝斐敦肯定學生的專業表現，期許這場從環保焦點出發的表演，能讓大家對時尚產業有另一種的省思。

時尚學程主任林雅齡說明，時尚學程每年期末展演都會邀請專業人士共襄盛舉，驗收平時學生在校內外展演的訓練成果，已是能跟業界連結的大型展演活動，本次成果展不僅有許多環保素材再利用，最重要的是，期許大家觀秀後，也能提升環保意識。

畢製召集人鄭鈺融表示，這場秀顛覆時尚的定義，也盼提醒大家，地球汙染對生活帶來的影響。

(中時 )

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