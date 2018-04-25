MLB》提前復出！陳偉殷周日先發戰洛磯

2018年04月25日 18:16 中時電子報 蔡銘仁

效力馬林魚的陳偉殷原定在本周，還要再投1場復健賽，不過美媒《Sirius XM》記者米許(Craig Mish)今(25日)透過推特透露，馬林魚計畫周末就讓他歸隊，陳偉殷將在台灣時間本周日(美國時間周六)，於主場先發迎戰洛磯。

陳偉殷因左手肘傷勢復健，開季未在大聯盟先發，近期才開始於小聯盟投復健賽。陳偉殷前一場在1A復健賽，用73球有多達60顆好球，投5局被打2安、無失分，另有7K、1保送；總計他在1A登板2場，投7.2局僅失1分，三振保送比為11:1，狀況相當不錯。

陳偉殷原定在5月初歸隊，如今計畫提前，在自家主場展開今年大聯盟賽季。陳偉殷初登板的對手洛磯，今年至今暫居國聯西區第二；雙方過去曾交手過2次，陳偉殷投得並不理想，戰績0勝1敗，投8.2局自責分率高達10.38。

馬林魚歷經重建，加上傷兵不少，今年投手群表現慘澹，團隊自責分率5.42，是全聯盟倒數第三；先發投手群自責分率5.16，也是聯盟倒數第五，先發輪值只替球隊拿到3勝。陳偉殷復出若能拿出好表現，可望稍稍替球隊緩解投手問題。

陳偉殷將回到大聯盟，馬林魚為清出空間，現有的先發投手彼得斯(Dillon Peters)和理查茲(Trevor Richards)，預計會有其中1人被調離輪值。接在陳偉殷後，因右前臂痠痛進傷兵名單的史崔利(Dan Straily)，復健也進到最後階段，有可能美國時間下周二歸隊。

(中時電子報)