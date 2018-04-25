道路寬拓慢吞吞車禍攀升　民：用基隆人血鋪出來的

2018年04月25日 18:34 中時 張穎齊

基隆市中山一、二路拓寬工程持續延宕，導致車禍頻傳，事故發生率逐漸攀升，引起民怨。（議員楊石城提供）

基隆市中山一、二路拓寬工程持續延宕，導致車禍頻傳，事故發生率逐漸攀升，居民痛批「這條路是用基隆人血鋪出來的！」。（張穎齊攝）

基隆市中山一、二路拓寬工程持續延宕，而該路段的車禍事故率卻逐漸攀升，根據基隆市警察局交通隊資料顯示，車禍件數已從2016年40件增加到去年54件，且未包括私下和解及沒報警的，也使得當地住戶痛批「這條路是用基隆人血鋪出來的！」警方對此建議增設違規照相設備，而市府則表示，由於還在過渡期，會持續檢討調整。

交通隊統計，中山一路港西街口有登記的交通事故統計資料，從2016年16件增加到去年24件，中山二路健民街口則從14件增加增加到23件，而中山二路65巷口則是10件降為7件；加總起來，中山一二路車禍件數從2016年40件增加到54件。

基隆市中山一、二路拓寬工程持續延宕，導致車禍頻傳，事故發生率逐漸攀升。（張穎齊攝）

「這條路是用基隆人血鋪出來的！」朱姓商家痛批，經常有人在這條路出車禍流血，光是最近一周他就親眼看見3件車禍在他店附近發生，24日剛好也有1名女騎士行經第二工區時，因為有一塊施工的人孔蓋前方沒有放交通錐，導致她不慎撞上施工護欄，摔得頭破血流，市府與工程單位卻毫無作為。

基隆市中山一、二路拓寬工程持續延宕，導致車禍頻傳，事故發生率逐漸攀升。（張穎齊攝）

居民陳太太則說，中山一、二路自從市長林右昌2014年上任至今，施工就沒有停過，給了他3年多的時間還沒搞定，不但嚴重影響當地商家生意，還經常發生車禍，當初參加公聽會時，市長還說第二、三工區分別會今年2月及去年底完工，但卻又再跳票。

基隆市中山一、二路拓寬工程持續延宕，導致車禍頻傳，事故發生率逐漸攀升。（張穎齊攝）

「該是檢討的時候了！」議員楊石城指出，中山一、二路交通事故頻傳，除了工程延宕外，還有號誌、標誌、標線等問題，市府必須嚴加規畫，否則倒楣的都是市民。

交通隊表示，建議在中山二路36巷及65巷口與健民街口增設違規照相設備；交旅處則說，由於工程在過渡期，難免對產生衝擊，會持續與相關單位開會檢討；工務處則指出，第二、三工區將會分別於今年4月底、6月底盡速完工。

(中時 )