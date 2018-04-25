她罹「胎兒母體輸血症」北榮低溫療法成功救命

陳小妹(左二手抱者)一出生就因「胎兒母體輸血症」休克，經北榮低溫療法救回一命。（魏怡嘉攝）

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陳小妹一出生就全身癱軟、膚色蒼白、也沒哭聲，接生醫院驚覺不對，急救插管後轉至台北榮總，經檢查血色素極低，由於嚴重貧血合併休克，經給予低溫療法，3天後，陳小妹體溫及反應力才漸恢復。醫療團隊強烈懷疑為「胎兒母體輸血症」，經對陳小妹母親的血液抹片檢查發現，有明顯數量的胎兒紅血球存在，推估陳小妹經由胎盤失血至母體的血量約為240毫升，幾乎為陳小妹全身的血液，是相當少見的案例。

北榮新生兒加護病房主任曹珮真表示，正常母體循環與胎兒循環並不會直接接觸，只有隔著胎盤細胞形成的薄膜進行營養素與氣體交換，在一般的狀態下，胎兒的血會少量流到母體，但若血液回流量太大，即會產生「胎兒母體輸血症」，嚴重時會危及胎兒或新生兒。

曹珮真指出，大量的胎兒母體輸血量達80毫升以上的發生率為千分之一，若達150毫升以上的發生率為五千分之一。母親懷孕時若遭受外力撞擊或受創、多胞胎、臍繞頸、低出生體重等都是可能的危險因子。但由於陳小妹的母親於懷孕及生產過程中無重大異常，也未發生明顯大量的失血情形，醫療團隊經對陳小妹母親進行血液抹片檢查才確認。

陳小妹的母親表示，女兒是第三胎，前二胎都很順利正常，怎麼也沒想到會有這樣的狀況發生，女兒一生下來就被醫護人員抱走急救，不像前二胎兒子剛出生就躺在自己身邊，醫師一臉沈重告訴她，剛出生的女兒可能不保，她是又焦急又難過，所幸經醫療團隊的努力救治，女兒現在已經1歲10個月，活潑好動，走路及與家人的互動溝通都很好，現仍追定期回院蹤復健中。

北榮新生兒科主任鄭玫枝表示，「胎兒母體輸血症」是隱形的新生兒殺手，一般的例行性產檢難以查出，新生兒時期若發生缺血缺氧性腦病變可能危及性命，或雖存活下來，有可能產生嚴重的神經功能缺損的後遺症，目前被證實可成功降低或預防新生兒缺血缺氧性腦病變的治療是低體溫治療。，其主要使用降溫毯或頭罩等方式，將病人體溫穩定維持在33-34℃共72小時，治療的黃金時機是在缺血缺氧事件發生的6小時之內。過去10年的臨床試驗已證明，低體溫治療能夠降低60％的死亡風險以及主要的大腦發育障礙。

(中時 )

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