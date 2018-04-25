六輕植樹146萬株 防塵減碳有一套

六輕植樹146萬株，防塵減碳有一套。（張朝欣攝）

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台塑六輕為防制揚塵與減少二氧化碳汙染，在廠區內外廣植花草樹木，20餘年來已種植146萬株各類樹木，達成「廠內公園化、廠外森林化」目標，即使東北季風來襲也極少揚塵，可做為解決濁水溪揚塵問題的參考。

近年來濁水溪揚塵問題引發中央重視，六輕1994年在麥寮鄉填海造陸，即展開造林防塵工作，在廠區周邊種植大量木麻黃、黃槿、水黃皮、南洋杉等耐風耐鹽植物，今年度統計植樹數量，已突破預期的145萬株。

六輕管理部副總陳文仰表示，六輕填海造陸2603公頃，約有四分之一面積用來做為防風造林與綠美化，包括防風林230.94公頃，廠內綠化259.9公頃，阿媽景觀公園7.6公頃，其中主要樹種木麻黃數量即突破百萬株。

管理部人員說，早年綠美化廠區時，工作人員利用稻草覆蓋在沙土上，並不斷澆水保持潮溼，藉此改善土質減少揚塵，加上廠區周邊有大量樹木包圍，因此雖然位於「風頭水尾」的雲林沿海，但卻極少有揚塵問題。

除了揚塵防制外，大量花木藉由光合作吸存二氧化碳，每年減少二氧化碳排放量913.7萬噸，相當於2萬5000座大安森林公園吸碳量，日後還會持續投資44.9億元推動節能案，每年可再減少96.2萬噸二氧化碳。

管理部指出，目前六輕廠區已達到「廠內公園化、廠外森林化」目標，未來綠美化工作將朝「香化、珍貴化、生態化」邁進，打造更具特色的石化廠區。

(中時 )

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