寺廟彩繪師自掏腰包 打造哈密瓜彩繪社區

2018年04月25日 18:31 中時 張朝欣

水林鄉寺廟彩繪師蘇國清為行銷家鄉農特產哈密瓜，自掏腰包彩繪海埔村社區入口意象，結合寺廟彩繪風格，凸顯在地信仰文化與農特產特色，25日完工後與社區另2處彩繪作品形成彩繪區，成為在地特色景點。

蘇國清從事寺廟彩繪已30餘年，目前擔任水林獅子會會長，平常熱心公益，經常捐贈食材給鄉內長青食堂，近日利用工作空檔，繪製海埔村哈密瓜入口意像，經過連日趕工，25日完成1幅長約30公尺、寬1.5公尺的彩繪牆。

蘇國清表示，水林鄉以優質番薯廣為人知，其實海埔村的哈密瓜也相當出色，主要是因為海埔村的農地大多是海埔新生地，其土質肥沃，種出來的哈密瓜甜度高、口感佳，但因缺乏行銷，知道的人並不多。

為了行銷家鄉哈密瓜，蘇國清決定在社區入口處打造1處彩繪入口意象，結合寺廟彩繪風格與哈密瓜元素，讓民眾一進到社區，便知道哈密瓜產地到了，品嘗哈密瓜之餘，還可到地方信仰中心「都玄天宮」參拜，欣賞廟旁的「松鶴延年」彩繪牆。

蘇國清說，社區內有許多人從事寺廟彩繪工作，去年「都玄天宮 」主委許清樹與堂弟許延就，便自費彩繪社區1棟2層樓民宅牆壁，取名「松鶴延年」，加上許延就住家的「農村樂」彩繪牆，眾人合力打造的彩繪村已逐漸成形。

(中時 )