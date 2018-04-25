姚元浩失聯王心凌！誇王心恬「很棒的女生」

2018年04月25日 18:26 中時 林淑娟

姚元浩出席活動。（林淑娟攝）

姚元浩出席活動。（林淑娟攝）

姚元浩日前與名模王心恬因一起到日本滑雪爆出戀情，他25日出席活動時表示，「就是好朋友，經常一起從事戶外活動，興趣確實很多都蠻相同」，他很常向她請教鐵人三項賽事的事，她在這些運動方面是他的「學姊」，最近因為有鐵人三項比賽，所以更常碰面。是否有發展可能？他說隨緣吧，如果覺得合適，就會多花點心思多努力一下。至於前女友王心凌，他則說完全沒聯絡了。

去年7月，他的前女友王心凌私密照外流，身為掌鏡者的他成了流出照片的嫌疑犯，後來他為自清主動報警處理，目前已經進入司法程序，「該做的動作都做了， 目前還沒有下文，可能時間要比較長」。他被發現兩鬢竟然出現不少白髮，是否這大半年太傷神？他苦笑說：「沒有啦！」

先前經紀人代他回應新戀情時，形容王心恬是「對的人」，姚元浩表示，因為兩人蠻志同道合，喜歡的東西、做的事都很接近，除了鐵人三項、滑雪，也一起潛水，他們會認識也是因為同時喜歡一件事，也就是鐵人三項，「她會分享經驗給我，例如專業用具、怎樣保護自己，我們是因為這樣而認識」。

被問最欣賞王心恬哪一點？姚元浩坦言「我很崇拜她」，並誇她是很棒的女生，個性很好相處，尤其最欣賞她對運動的堅持，可以完成這麼多賽事，他透露兩人一起練21Ｋ馬拉松時，他回頭看她，雖然知道她很累，但她總是能堅持到最後。

他說，除了拍戲以外，其他時間大多待在大自然裡，不是海邊遇到魚，就是山上看到螞蟻或其他動物，因此格外珍惜志趣相投的朋友。「人跟人之間有種默契和緣分，覺得還不錯，大家就走近一點」，至於她是否是有緣人？「應該算是吧，因為都很喜歡做某些事，大家才會走這麼近」。

王心恬是適合結婚的觀察對象嗎？他笑說：「我不敢，應該是女生觀察我吧？我只能多多努力。把所有事情準備好。」他苦笑說，每次戀愛都是很努力想一起走向人生的終點，但總是事與願違。

(中時 )