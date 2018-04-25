花蓮縣議會大洗牌 年底過半新面孔

2018年04月25日 18:37 中時 許家寧

民進黨議員劉曉玫25日正式獲徵召披掛參選花蓮縣長。（許家寧攝）

花蓮縣議長賴進坤宣布退出年底選舉，預計多達12名議員將轉換跑道。（許家寧攝）

花蓮縣議員選舉大風吹，縣議長賴進坤遭週刊爆家族旗下的公司涉倒廢土遭法院扣產，年後忍痛宣布退選，除代表綠營披掛參選縣長的「議會戰神」劉曉玫，多達7人有意轉戰鄉鎮市長，應選33席中預料至少有12人將因官司棄選或轉換跑道，選後過半議員將大洗牌。

花蓮大地震後議長賴進坤拋出震撼彈，宣布退出年底選舉，前議長、現任議員楊文值也傳身體因素，將由妻子徐子芳「代夫出征」，本屆以不到150票之差驚險當選的施慧萍則傳不再競選連任，目前已多人躍躍欲試，年底議員選情將更加激烈。

為布局妻子徐榛蔚競選花蓮縣長，盛傳縣長傅崐萁點名多名友好議員「轉換跑道」，國民黨議員方面，除魏嘉賢前年補選當選花蓮市長外，目前游淑貞早已豎立參選吉安鄉長看板、何禮臺領表參選新城鄉，「警察議員」張智冠轉戰富里鄉機會濃厚。

民進黨議會黨團6名議員中，綠營25日正式通過徵召劉曉玫參選花蓮縣長，將與藍營徐榛蔚捉對廝殺；強調「兩代在地服務一甲子」的議員鄭乾龍也確定參選吉安鄉長，盼在前民政處長邱展謙與國民黨候選人三強間殺開血路，盼讓綠營重返執政。

此外，南區議員王燕美、楊德金去年起陸續因詐領助理費已解職入獄，議員許淑銀、潘富民、陳長明及施金樹4人，因涉貪二審分別被判處4年至9年徒刑，任內恐三審定讞，潘富民傳可能派出妻子潘月霞出征，其餘可望參選到底，證明自身清白。

(中時 )