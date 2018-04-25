被指用東華專利在美開公司？吳茂昆：負責人是美國填的

2018年04月25日 18:33 中時電子報 莊楚雯

新任教育部長吳茂昆被爆在美開公司，名列負責人。但他自清自己是發明人而非美國公司負責人，是因為美國申請公司，必須填上負責人姓名，但當時申請書上沒有填，是空白的！故美國官方才會把所有成員都填在負責人上，吳茂昆自己並不是負責人。同時也說明「綬草」的發明人就是台灣師沛恩公司負責人，所以專利編號與東華大學的一樣，很正常。

今天國民黨召開記者會質疑，吳茂昆妻子唐惠晴投資台灣師沛恩，而台灣師沛恩官網宣傳，獲得多國專利技術。但2016年12月取得的第一個台灣專利，編號201600090，非常湊巧是東華大學擁有的專利編號。

吳茂昆解釋，「綬草」專利發明人與台灣師沛恩公司負責人是同一位，是屬於東華大學的專利，但是使用者是專利發明人，已和東華進行專利洽談中。

吳茂昆說明，在美國申請的專利，是將原本專利加上新的發現、新結果補上去。希望專利合作條約通過後，可涵蓋美國、日本、中國、歐盟，不用各個國家一個一個申請。且台灣並非該國際組織會員國，必須透過大陸申請，才決定在美成立公司。

根據《蘋果》報導，至於美國成立「師沛恩」並擔任負責人的事是否屬實。吳茂昆反駁，之所以被列為「member」，是由於負責人謝蕙雯，人在台灣，因此申請書上未填。根據加州法令，才將所有「member」通通填上去，最新版本是歐陽彥堂人在美國，由他當負責人。

吳茂昆說，該專利若通過，會依當初的決議轉回給東華大學，之後再討論歸屬問題。吳茂昆強調他在該公司沒有股權、資金，專利也還在申請，沒有任何獲利。

(中時電子報)