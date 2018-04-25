全中運》陳俞蓉改寫50蝶全國紀錄 獲亞運與青奧門票

2018年04月25日 18:53 中時電子報 黃邱倫

繼林佩彣連破100公尺蛙式與50公尺蛙式全國紀錄之後，全中運今天又在游泳池畔傳出好消息，就讀北市南港高中三年級的陳俞蓉高三在最拿手的50公尺蝶式游出27秒25成績，不但改寫全國紀錄，而且還獲得亞運和青年奧運入場券。

陳俞蓉6歲開始接觸游泳，8歲接受正規訓練，從小就展露才華，被譽為泳壇神童，50公尺蝶式是她最拿手的項目，然而3年前全運會被臨時報名參賽的林佩彣奪金而且破了全國紀錄。陳俞蓉表示，當時沒有選上縣市代表隊，所以沒人參賽，坐在場邊看著別人改寫自己保持的全國紀錄，心中非常不開心，但也很無奈。

陳俞蓉因為腰傷休息了好長一段時間，好不容易傷好了，但一切都只能重來，去年宜蘭全運會奮力游出27秒41，可惜還是沒能突破林佩彣創下的27秒38全國障礙。

陳俞蓉在上午的預賽就已游出27秒43，下午決賽鳴槍下水後立刻奮力向前划，直到碰觸到終點壁之後抬頭，當播報員喊出「破全國」與全場歡呼聲之後才曉得自己重新回到巔峰時刻了。

陳俞蓉說，「其實決賽的時候並游得不完美，撥水時雙手手指不斷撞在一起，原本以為沒機會，差點想要放棄，但不肯服輸的念頭讓我決定堅持下去，最終才能奪回屬於自己的榮耀。」

陳俞蓉憑藉今日的全中運金牌，一舉達到8月雅加達亞運參賽標準，而且還跨越在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉辦的青年奧運A標。陳俞蓉表示，「很開心能有機會和亞洲、世界級選手同場較勁，希望透過高強度的比賽來提升實力與增加做戰經驗。」

陳俞蓉教練蔡祖修說，港中在三年前遭遇重大挫敗，當時金牌掛零，前年與去年各拿下4金，今年總算回到5金行列，明天還有混合接力賽，希望實現6金目標。

(中時電子報)