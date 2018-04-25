選秀最後一輪中選 猿隊外野手熬兩年登一軍

2018年04月25日 18:54 中時電子報 蔡銘仁

2016年選秀會，Lamigo桃猿一共選了八輪，畢業於輔仁大學的外野手林知譽，是最後一個被選中的球員，他經過兩年磨練，日前等到機會，生涯首次登上一軍舞台，最快今(25日)對上富邦悍將的比賽，有機會迎接首秀，「能在這裡，就想辦法拿出最好的表現。」

今年3月剛滿25歲的林知譽，2016年獲得球團推薦，投身中職季中選秀，並在最後才被猿隊挑走，退伍後完成簽約，該年9月20日在二軍展開職棒生涯。林知譽去年整年在二軍，表現不算特別突出，出賽54場打擊率2成24、上壘率3成、長打率3成08，僅有1轟。

到生涯第二年，林知譽身手進步，至今打了10場，不僅打擊率高達3成45，還有2轟；他展現這樣的好身手，也讓他終於盼來上一軍的機會。不少人上一軍，都是興奮不已，林知譽等到機會，上周日收到通知時，卻沒有特別雀躍，「那時就告訴自己保持平常心。」

今年表現進步，林知譽認為，去年還在適應環境，今年有找到對的方法，加上春訓時有完整時間準備、跟球隊一起前往石垣島交流，都是他能進步的因素。先前升一軍的黃敬瑋，是去年猿隊最後指名加盟，在一軍表現不俗；如今同樣是最後指名的林知譽，也要證明自己的身手。

林知譽認為，有機會能打職棒，都是有實力的選手，上來也有跟學長請教，像詹智堯就有提醒他，心態上要做調整，「我不會特別要求表現，有機會在這，就想辦法拿出最好的表現。」林知譽上一軍，猿隊同時把陽耀勳下放二軍。

猿隊總教練洪一中解釋，陽耀勳因為腳傷，沒有完整春訓，狀況並不理想，與其在一軍出賽不固定，就讓他到二軍去多比賽找手感，林知譽狀況不錯，所以選擇讓他上一軍試試看。說到現在的目標，林知譽希望能待得越久越好。

(中時電子報)