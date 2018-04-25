親子旅客看過來！入住飯店主題房型 免費Qeeboo奇寶兔椅帶回家

2018年04月25日 19:17 中時 徐力剛

即日起入住「萌萌兔住房專案」，可免費將Rabito兔寶寶充氣沙發帶回家。（圖片提供／ HOTEL COZZI和逸飯店）

可愛「小公主」房型粉色系設計，吸引女孩目光。（圖片提供／義大皇家酒店）

特色「考古探險」房型中孩童可扮演一日小小冒險家。（圖片提供／義大皇家酒店）

男孩最愛「飛行屋」房型仿機艙造型佈置。（圖片提供／義大皇家酒店）

「激速賽車」房型配備專屬賽車座椅，成為另類打卡景點。（圖片提供／義大皇家酒店）

孩童可盡情享受「滑雪滑板車」互動樂趣。（圖片提供／義大皇家酒店）

還在煩惱假日該帶家中孩童去哪旅行？飯店業者看準旅遊商機，以萌翻兔兔、恐龍世界、探險考古為主題，推出特色房型吸引大小朋友買單。

天氣逐漸炎熱，前往南台灣享受美好假期，HOTEL COZZI和逸飯店．台南西門館、高雄中山館攜手選物店LITTLE KINGDOM，以「兔寶寶」為元素，規劃「北歐童話親子住房專案」與「萌萌兔住房專案」，即日起至6月30日適用。

走入北歐童話親子客房，舒適木質色系裝潢，搭配挑高房型設計，每館限定2間，房內擺放義大利設計師Stefano Giovannoni經典作品Qeeboo奇寶兔椅，圓滾滾模樣逗趣可愛，吸睛度百分百。搭配BudtzBendix有機棉兒童帳篷、OYOY小汽車冒險手工地毯、Ooh noo木製收納拉車等裝飾，打造專屬孩童玩樂天地。好康加碼送，即日起入住北歐童話親子住房專案，即贈義大利小奇寶兔椅乙張（市價6280元，免費宅配）、erbaviva美國有機嬰幼兒沐浴旅行組。

針對家中空間不大，但也想收藏兔兔旅客，可選擇「萌萌兔住房專案」，入住時可免費將Rabito兔寶寶充氣沙發（市價2280元）及erbaviva美國有機嬰幼兒沐浴旅行組帶回家。

鄰近義大遊樂世界的義大皇家酒店則推出6大親子主題房，包括激速賽車、考古探險、飛行屋、小公主、恐龍世紀與海洋冒險，提供旅人多樣化選擇。室內配備專屬遊戲區及兒童專屬小床，激速賽車房中男孩喜愛的玩具模型車一應俱全，床鋪模擬機艙空間設計，搭配蔚藍天空佈景;而小公主房則主攻女性族群，以粉色系為主軸，搭配多樣家家酒玩具與獨角獸玩偶。全新「親子主題房」每晚售價9000元+10%，可入住親子主題套房乙晚，清晨享用美味自助早餐（大人2客+兒童2客）及星亞酒吧下午茶2客。

館內B1更設有全台首座「史崔克滑板車遊戲體驗館」，打造2至12歲孩童可使用安全滑板車，其中「滑雪滑板車」騎乘時扭腰擺臀動作，彷彿滑雪般全身做運動，挑動孩童韻律神經，在長400公尺滑行跑道上度過悠閒時光。另款「三輪平衡滑板車」適合初學者使用，現場工作人員指引下確保安全，每場有人數總量管控。

(中時 )