西定河淤泥、垃圾堆積飄臭 地方要求盡速清除

2018年04月25日 19:15 中時 李其樺

今天上午張錦煌服務處邀集工務處、環保局和區公所、里長辦公室前往中山區成功一路79巷西定河下游河道會勘，只見河水顏色混濁不堪，底部梁柱可見淤泥堆積，還不時發現垃圾卡在溝渠，可說是髒臭不堪。（李其樺攝）

今天上午張錦煌服務處邀集工務處、環保局和區公所、里長辦公室前往中山區成功一路79巷西定河下游河道會勘，只見河水顏色混濁不堪，底部梁柱可見淤泥堆積，還不時發現垃圾卡在溝渠，可說是髒臭不堪。（李其樺攝）

基隆西定河下游長年遭家庭廢水排入，不僅河道底部充斥淤泥，還有民眾隨意丟棄垃圾，導致西定河惡臭難聞，居民難以忍受，向市議員張錦煌服務處陳情；張錦煌服務處今（25）日上午舉辦會勘，除要求相關單位盡速清除河道淤泥和垃圾外，也建議工務處建置汙水下水道才能徹底解決問題。

今天上午張錦煌服務處邀集工務處、環保局和區公所、里長辦公室前往中山區成功一路79巷西定河下游河道會勘，只見河水顏色混濁不堪，底部梁柱可見淤泥堆積，還不時發現垃圾卡在溝渠，可說是髒臭不堪。

安民里長羅聰德表示，以前西定河還算乾淨，自從上游河川加蓋後，近幾年下游河道愈來愈臭，還不時有不具公德心的民眾隨意丟棄垃圾，造成西定河愈來愈髒，希望環保局能立告示牌加強宣導。

中山區市議員參選人、市議員張錦煌特助張秉鈞表示，因天候轉熱且颱風雨季將至，要求工務局採重點式清淤並清除雜草，環保局則加強河道垃圾清運並且加強稽查不法與環教宣導，讓河道暢通免於堵塞，減少蚊蟲孳生氣味飄散，期盼在7月底前完工。

另外，張秉鈞認為，當地缺乏汙水下水道，造成家庭廢水不斷排入西定河，建議工務處研擬汙水下水道接管計畫才能徹底解決問題。

工務處河川水利科長洪延良表示，每年都有針對市區主要河川定期派人清淤，西定河本身泥沙淤積量不多，淤泥主要來源是附近管線排放家庭廢水造成，汙水下水道接管計畫最快也要2031年後才能施作。

(中時 )