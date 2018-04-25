關渡自然保留區解編案惹議 北市動保處：一切依法辦理

2018年04月25日 19:02 中時 吳堂靖

台北市府以疏伐紅樹林、保護水鳥棲地為由，擬解編關渡自然保留區部分範圍，最多須砍掉81％紅樹林，遭到議員痛批「柯文哲是生態殺手」，北市動保處強調案件經跨局處研商，獲得共識後提出建議方案，最終仍須經中央自然地景審議委員會審議通過才會確定，目前仍未定案。

北市動保處表示，關渡自然保留區內紅樹林造成陸域化問題，縮減保留區內水鳥棲地，也造成社子島提防基礎沖刷風險，前年起分別由工務局及產業局召開跨局處會議，邀集農委會林務局、生態保育專家學者、民間環保團體召開諮詢會議，認為保留區現況已失去保育水鳥宗旨，且於水利防洪也有風險，有必要適度疏伐紅樹林。

動保處指出，現階段於文化資產保存法第86條的規定「自然保留區禁止改變或破壞其原有自然狀態」，依法不得伐除紅樹林，曾拜會林務局尋求解套方案，林務局回應依法保留區類別等同於IUCN第1類保留區，嚴格禁止區內一切改變自然狀態行為，建議可先就自然保留區變更範圍方向檢討，等到檢討變更範圍後，再伐除範圍外的紅樹林。

動保處重申，目前提出的評估方案僅為建議方案，將再次邀集水利、生態領域專家學者、當地里長居民、利害關係機關及保育團體等召開說明會，說明緣由、歷次討論過程、方案優劣及後續效益評估，作為後續中央審議參考。

(中時 )