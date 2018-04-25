南榮河、田寮河 明年將截流改善水質

2018年04月25日 19:07 中時 李其樺

基隆西定河、田寮河長年髒臭不堪，影響市容觀瞻，基隆市政府向中央爭取前瞻水環境計畫，獲補助3億4千餘萬元，將針對南榮河與田寮河實施截流工程和營造親水環境，改善兩條河川上游水質，最快年底設計發包，明年正式開工。

環保局水質及土壤防治科長林豐年表示，今年將配合工務處施作的下水道工程，計畫在南榮河上游施作截流工程，可以有效減少家庭汙水排入量，也會施作現地處理設施，將汙水收集淨化後就地排放。

林豐年指出，關於田寮河清淤方式，會在上游東明路排水溝實施截流工程，並引入月眉溪的乾淨河水來淨化田寮河水質。另外會在南榮河及田寮河施作親水環境設施，上述工程預計年底前完成設計發包，最快明年正式動工。

此外，基隆市政府向中央爭取144億元，分五期工程，逐年施作市區汙水下水道，工務處下水道科長章志華表示，第一、和第二期接管工程已完成大半，今年將施作第三期汙水下水道工程，會針對南榮河及田寮河，以及中正區、仁愛區、信義區、七堵、暖暖、安樂等地區實施接管，預定2020年完工，屆時市區接管戶數可達2萬3千多戶。

至於中山區及西定河接管工程，將留到第四、第五期汙水下水道工程再一併施作，如果前面三期下水道工程可以提早完工，也會提前進行規畫設計。

(中時 )