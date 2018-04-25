促轉會還沒成立 副主委被提名人張天欽喊修法

2018年04月25日 19:09 中時 周毓翔

具有爭議性的促轉會即將成立，立法院司法法制委員會今審查正副主委及委員人事同意權。副主委被提名人張天欽日前坦言如何歸還當年被沒收的財產「很難」。張天欽今備詢時更語出驚人，直指《促轉條例》立法有所不足，認為應該修法，或另立法來解決問題。導致促轉會還沒上路就面臨要再修法的困境。

國民黨立委李彥秀質詢張天欽，是否有估算過賠償當年被沒收的人需要花多少錢？沒收的如果是土地，要用當年的市價？公告地價？還是現值？張天欽坦言這部分很難，也很複雜，但是還是要做，但是他也針對《促轉條例》提出質疑，認為該法第六條第三款有矛盾跟衝突的地方，希望立法院可以修法或另立法解決問題。

《促轉條例第六條》主要是針對平復司法的部分，目的要識別加害者並追究其責任、回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害；該條第三款明定下列案件，如基於同一原因事實而受有罪判決者，該有罪判決暨其刑、保安處分及沒收之宣告，於本法施行之日均視為撤銷，包括：

一、依《二二八事件處理及賠償條例》、《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》與《戒嚴時期人民受損權利回復條例》之規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利之受難者。

二、前款以外之案件，經促轉會依職權或依當事人之聲請，認屬依本法應予平復司法不法之刑事有罪判決者。

張天欽認為，二二八及白色恐佈相關補償條例當時的補償條例框架是600萬，第一項所列的受難者其實在前述條例已經涵蓋了，《促轉條例》再提是否又另開一扇門？至於第二項的部分，是否也受第一項的框架限制，也就是有他的額度存在（600萬）？這樣到底是要打破前述框架還是不打破？

(中時 )