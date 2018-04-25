鍾瑶上億蕭邦珠寶上身「好想走紅毯！」

2018年04月25日 19:07 中時 陶福媛

鍾瑶穿深V領紅色禮服搭配蕭邦民俗風珠寶，展現不一樣的性感冶豔風情。（CHOPARD提供）

鍾瑶以一襲低調黑色禮服配戴蕭邦鑽石套組，一只重達31.55 克拉的藍寶石戒指要價五千多萬元，是展場最貴的作品。（CHOPARD 提供）

蕭邦頂級珠寶腕表展最貴的作品藍寶石戒指，斯里蘭卡寶石重31.55克拉，5369萬 3000元。（CHOPARD提供）

蕭邦頂級珠寶Animal World系列藍彩蝶胸針，鑲嵌主石海水藍寶石13.69克拉， 373萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦頂級珠寶Animal World系列粉龜耳環，210萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦頂級珠寶紅地毯系列民俗風格項鍊，987萬9000元。（CHOPARD提供）

蕭邦（CHOPARD）頂級珠寶腕表展即起至28日於台北101尊榮俱樂部登場，展出上百件、總價逾十億的珠寶腕表，邀請《姊的姐代》女主角鍾瑶擔任開展嘉賓。鍾瑤笑說，生平第一次配戴逾1.3億的珠寶在身上，一度擔心有點難駕馭，但當上億珠寶上身時，立刻讓她有種「升級」的感覺。

「我還沒走過紅毯，如果有天能配戴這些珠寶走紅毯，感覺一定很棒！」鍾瑶說，她現在演藝事業才稍有起步，迄今未能入圍獎項，還沒有走紅毯的經驗，有點小小遺憾，不過她也說，入圍、拿獎這種事不能強求，一切隨緣。

鍾瑶喜歡簡約設計，特別選穿一襲低調黑色曳地禮服配戴蕭邦鑽石套件，其中一只重達31.55克拉的藍寶石戒指要價五千多萬元，是展場最貴的一件珠寶，得知價格後，讓她忍不住再三端詳，不時發出讚嘆聲。

除了簡約時尚風，鍾瑶也嘗試以一套紅色禮服搭配蕭邦民俗風珠寶套組，展現全然不一樣的性感冶豔風情。她笑說，人都會改變，以前她的家完全沒有顏色，但現在會想要為自己居住的空間添加一些色彩，這回嘗試新造型，有意外的驚喜，感覺很不錯。

曾公開說「自己珠寶自己買」、「不要男人送」的鍾瑶，已開始做功課研究珠寶，並且下手選購珠寶犒賞自己，她偏愛能保值、增值的珠寶，如蕭邦動物系列珠寶不論設計、做工都很精緻，不僅可愛、充滿趣味，且就像藝術品一般，讓她非常心動。

(中時 )