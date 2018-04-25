推廣食農教育 海事職校打造魚菜共生農場

國立基隆海事職業學校校長陳世程（中）表示，學校從2016年開始規畫食農教育課程，讓各科系學生都能藉由實作參與，學習魚菜工法與栽培魚苗、菜苗的技術，利於未來畢業後與產業接軌，也培養學生惜食、愛食的精神。（李其樺攝）

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為了推廣校園食農教育，國立基隆海事職業學校將校園一處荒廢倉庫，打造成100公頃的綠色農場，採用魚菜共生農法，生產出一批健康的有機蔬菜，不僅提供社區民眾和鄰近學校採摘食用，也成為該校特色課程。（李其樺攝）

為了推廣校園食農教育，國立基隆海事職業學校將校園一處荒廢倉庫，打造成100公頃的綠色農場，採用魚菜共生農法，生產出一批健康的有機蔬菜，不僅提供社區民眾和鄰近學校採摘食用，也成為該校特色課程。

校長陳世程表示，基隆海事職業學校從2016年開始規畫食農教育課程，讓各科系學生都能藉由實作參與，學習魚菜工法與栽培魚苗、菜苗的技術，利於未來畢業後與產業接軌，也培養學生惜食、愛食的精神。

陳世程指出，魚菜共生農法基本原理是「魚幫菜，菜幫魚」，養殖魚所使用的水富含魚類排泄物和飼料養份，經由過濾器處理淨化後，由管線流出灌溉菜苗；再經由管線將水收集完畢，再回流進養殖魚槽，24小時不斷循環，不必額外加水，可說是最環保和有效率的生態農法。

陳世程說，魚菜共生農場藉由水循環原理，成功養活500條加州鱸魚，以及草莓、玉米、九層塔、高麗菜、萵苣等各類蔬果和香料植物，所種出來的蔬果不添加任何化學藥劑，每日不時有社區或外地學校到校參訪農場，學校也提供新鮮蔬果供客人採摘，未來希望將魚菜共生農法推廣至社區和更多家庭。

(中時 )

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