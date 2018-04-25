圖輯》首次國宴！梅蘭妮亞露美背閃耀全場 拼布麗姬秀好身材

2018年04月25日 19:01 中時電子報 蔡萱

梅蘭妮亞的香奈兒禮服讓她的美背一覽無遺。(圖/路透)

川普和馬克宏夫妻兩天來在鏡頭前展現好感情。(圖/美聯社)

首次國宴盛大又隆重，美國也向外界展示法國在心中的「特殊地位」。(圖/美聯社)

美國總統川普24日晚間白宮國宴廳（State Dining Room）首度設宴，款待法國總統馬克宏，除了席間川普不斷舉杯慶祝美法百年友誼外，全場焦點也被這場宴會的女主人梅蘭妮亞身上，她以一襲超搶眼銀色禮服閃耀全場，而向來以時尚品味聞名的法國第一夫人布麗姬（Brigitte）也以合身禮服秀出傲人好身材，雙姝同場競逐時尚品味，也讓國宴成為一場視覺饗宴。

馬克宏偕妻布麗姬參加國宴。(圖/美聯社)

馬克宏和川普席間敬酒展示好感情。(圖/路透)

美法總統及第ㄧ夫人盛裝出席。(圖/路透)

梅蘭妮亞為了此次國宴數月來費盡心力，小至刀叉碗盤，大至會場布置都由她操辦。當然她在國宴當天對自己的行頭也不會馬虎，在晚宴上她以一襲Chanel的高級訂製的銀色無袖禮服閃耀全場，上面繡滿水晶和亮片，以及背部的特殊設計，讓她的美背一覽無遺，讓人無法忽視她的存在。

梅蘭妮亞為國彥費盡心力，刀叉碗盤都精心挑選。(圖/美聯社)

國宴廳被布置的奢華無比。(圖/美聯社)

至於向來也是以高衣Q著稱的法國第一夫人布麗姬，則是以一身隆重、奶油色的長袖禮服出席，這套她最喜愛的品牌 Louis Vuitton的長禮服上面也佈滿金、銀的花紋，相對低調高雅，但合身的禮服也讓她的傲人的上圍曲線展現在眾人眼前。

做為美女身旁紳士的川普和馬克宏也都以打上領結隆重出席，兩人在席間延續這兩天來的展示的「兄弟情」，不斷握手、搭肩和行貼面禮。川普也舉杯賀「美國和其最古老盟友堅無可摧的友誼」。

財政部長穆欽與性感嬌妻林頓也出席。(圖/路透)

美國第一千金伊凡卡和偕夫庫許納出席老爸的首次國宴。(圖/路透)

同場出席與美法第一夫人較勁的還有美國第一千金伊凡卡，和繼母梅蘭妮亞一樣身為前模特兒的她，則是以價值13,686美元的Rodarte無袖粉色蛋糕長裙，展現甜美可人的一面。同樣受人矚目的還有美國材政部長的演員嬌妻露易絲·林頓（Louise Linton），則是穿著義大利設計師Roberto Cavalli的超低胸銀色禮服，性感無比。

(中時電子報)