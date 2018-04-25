挺環保 雙橡園不蓋接待中心樣品屋

「雙橡園Ｖ1特區」提打造7期露天101 Bar，邀請歌手天天駐唱，吸引住戶的心。（盧金足攝）

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雙橡園開發總經理魏櫂良表示，95％老客戶回購率，「雙橡園1812」開工前完銷，創下客戶回購新紀錄。（盧金足攝）
「雙橡園Ｖ1特區」提供熱騰騰的1日6餐，帶起台中新建案餐飲服務新風潮。（盧金足攝）
位於單元2的「雙橡園1812」，年底開工前已迅速完銷。（盧金足攝）

房地產雖然不景氣，但仍有個案以地段和品牌力，在鐵粉支持下，開工前快速完銷，賣到一間不剩，而且台中豪宅建商也與其縣市不一樣的是，不蓋動輒5000萬到1億元的接待中心、樣品屋，響應環保也減少開銷，靠著品牌力，及老客戶回購率，在競爭的房市照樣熱銷。

包括聯聚、龍寶、雙橡園、沅林、陸府等多家建商，不興建富麗堂皇的接待中心，或是讓購屋者如親臨其境的樣品屋，用完即拆模式不環保，改設永久性會館及客服中心。

雙橡園開發總經理魏櫂良表示，美侖美奐的樣品屋，確實對看屋民眾造成很大吸引力，「但如果在看樣品屋時衝動下決定，你買房子，我比你還緊張」，賣房子要長久服務，所以住過雙橡園的住戶回購率高達95％，出現有108戶的「雙橡園1812」只有62組購買，大都是一次就買2到4戶。

位於單元2的「雙橡園1812」，原預計去年第4季開始潛銷，但去年底開工前已迅速完銷，成了近1年來，繼「龍寶仁美臻邸」之後，罕見在開工前完銷的建案。

「雙橡園Ｖ1特區」更營造提供熱騰騰1日6餐的飯店宅，還請歌手天天到社區會館駐唱，也有建商幫住戶上班前準備早餐，帶起台中新建案紛紛推出餐飲服務新風潮。

(中時 )

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