坂口健太郎確定來台 《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》登期待榜冠軍

2018年04月25日 19:06 中時 李承陽

坂口健太郎在片中飾演夢想當電影導演的純真青年。（采昌提供）

空降日本票房冠軍，由《交響情人夢》名導武內英樹打造，綾瀨遙、坂口健太郎兩大當紅巨星領銜主演的年度浪漫催淚電影《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》，本日傳來好消息，男主角坂口健太郎確定將在5月6日中午正式造訪台灣，並預計停留一晚，於隔日晚間返回日本。

根據了解，坂口這次確定訪台，不僅是他首度為了公開活動正式訪台（之前曾私下來台拍攝寫真集），更也是《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》走出日本的亞洲區第一個宣傳國家。

為了測試坂口健太郎的台灣人氣，電影公司日前在臉書發起「衝《今夜，在浪漫劇場與妳相遇》期待度，邀坂口健太郎訪台」活動，只要本片在Yahoo!奇摩電影的期待度超過250個「想看」，就立刻著手邀請坂口訪台。沒想到在短短9個小時之內就順利達標，更直接把電影拱上期待榜冠軍寶座，足見他的超高人氣。

對於坂口健太郎首度為公開活動訪台，台日雙方電影公司與日本經紀公司全都慎重其事。坂口本次訪台預計下榻「台北美福大飯店」，6日中午抵台後，隨即將參加下午的記者會跟台灣媒體會面，晚間並將在美麗華大直影城參加3場電影放映同樂會，與粉絲近距離接觸並分享拍片趣事。

(中時 )