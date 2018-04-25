慈暉媽媽賴美芳領養罕病兒 感謝上天賜與她家最好禮物

2018年04月25日 19:17 中時 林雅惠

黃徐彩玉喚醒的植物人兒子昭榮擁抱媽媽說：「媽媽辛苦了、我愛您」。(林雅惠攝)

全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎當選名單25日揭曉，2018年主題是長照媽媽的堅持，其中來自屏東的賴美芳，當初被醫師判定不孕症後領養永恩，半年後喜出望外自然懷孕，卻發現四歲的永恩罹患「黏多醣症第三型」，完全無生活自理能力，賴美芳不放棄他，甚至辭去工作專心照料，她感謝說:「永恩是上天給我們家最好的禮物」。

44歲原住民慈暉媽媽賴美芳一會兒對著坐在輪椅上的兒子永恩唱小星星，一會兒逗他笑，跟他說話、擦口水，慈母愛心顯露無遺。

賴美芳說，她與先生結婚多年曾流產過3次，原本想透過試管嬰兒方式再懷孕，但經費不足，最後與先生決定領養孩子，2008年領養了「永恩」，扶養永恩第10個月，她竟然意外懷孕，她認為，這是永恩帶來的福氣。

直到永恩4歲時，賴美芳夫婦發覺孩子發展太過遲緩，常因肺炎多次進出醫院，跑遍各大醫院檢查，最後檢查出孩子罹罕見疾病黏多醣症第三型。

即使永恩成長智能、骨骼發展有限，甚至完全無法動，賴美芳不顧親人反對堅持繼續養育他，她要照顧永恩一輩子，她說:「她與先生終不悔」。

另來自嘉義的黃徐彩玉，她的兒子因車禍成了植物人，為了讓兒子有更好醫療送往台中的醫院，她每天兩地奔波，幫兒子按摩，在耳邊說話鼓勵，兒子8個月後奇蹟甦醒，聽見兒子說:「媽媽辛苦了、我愛您」，她覺得一切都值得了。

38歲的黃昭榮因9年前一場車禍，讓他成了植物人，媽媽黃徐彩玉為了讓兒子有更好的醫療送往台中治療，她每天往返嘉義與台中，期待兒子有甦醒的一天，她每天對孩子說話，放兒子愛聽的音樂給他聽，並不斷祈求神明保佑，8個月後兒子奇蹟甦醒，讓她非常驚喜。

黃徐彩玉說，兒子當時雖然甦醒有知覺，但仍半身癱瘓又失明，加上丈夫罹癌過世，讓兒子又得了憂鬱症，面對重重打擊，她沒時間擦眼淚，帶著兒子去慈濟當環保志工，也透過嘉義縣盲人福利協進會總幹事藍素娟引介下，兒子逐漸接觸人群將封閉的心逐漸打開，如今兒子能夠行動及言語，她開心說:「兒子終於回來了」。

由台灣無障礙協會主辦的「第25屆中華民國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」，2018年共選出10位愛心媽媽，將在5月5日於國立科學工藝博物館進行表揚。

(中時 )