以色列鐵穹「掛一漏萬」 攔截率不算高

2018年04月25日 19:15 中時電子報 江飛宇

以色列的鐵穹防禦系統(Iron Dome)是專門對付來襲飛彈、榴彈、火箭彈的小型防空飛彈，從2011年開始部署，並且在2012年和2014年加薩地區衝突期間，取得了國際聲譽，據說鐵穹成功的攔下來襲的各種火箭，保障了以色列人的安全，然而，這是真材實料還是宣傳出來的效果？現在有許多爭議。

商業內幕(business insider)報導，鐵穹系統是以色列國營拉菲爾先進防衛系統公司(Rafael Advanced Defense Systems)花費數十億美元來開發，其中美國也投資了

了13億美元，最終在2008年完成。每個鐵穹系統包括一組雷達、控制電腦和飛彈發射器，每一套飛彈發射器16枚坦米爾攔截飛彈(Tamir interceptor missile)。當追蹤雷達探測到來襲火箭時。分析電腦會估計影響地點，要是落點在需要保護的地區，坦米爾飛彈就會擊落它們。

據以色列官方的說法，2012年的加薩防禦行動中，5個鐵穹陣地成功擊落421枚具威脅的火箭彈，攔截成功率達到85％，他們得意的說，「這將成為作戰規則的改變者。」

到了2014年，9個鐵穹陣地服役，並聲稱擊落來襲的735枚火箭和迫擊砲，攔截成功率提升到92％，效果超群。

但是，攔截飛彈是相當困難的，如果高的懷疑效果自然也被懷疑「灌水」，首先，證明鐵穹成功擊落火箭彈的影片，往往缺乏足夠的細節，來確認彈頭是否被摧毀。因此批評者質疑以色列的說法。一名美國分析師認為，有效攔截率可能僅是30％至40％，而另一個以色列評論家更判定鐵穹攔截率不足10％。

面對質疑聲浪，鐵穹的支持者指出，財產損失率有明顯下降。以色列在2006年第二次黎巴嫩戰爭時，還沒有類似的攔截器，當年平均每一枚敵方火箭打到以色列，就有受到6.7次保險索賠。有了鐵穹以後的2012年，比率下降至2.9次，2014年更下降至1.2次，支持者認為這已證明鐵穹的效果。

但是懷疑者認為， 2008到2009年的衝突期間，即使沒有鐵穹，當時的火箭彈索賠次數只有2.4，而2011年鐵穹剛服役時，火箭彈索賠次數還略了一些，換言之，索賠次數與鐵穹部署，沒有必然直接的關係，很多時候純粹是敵方沒有打中而已。

分析指出，鐵穹系統的效果時好時差，當表現好的時，它攔截具威脅火箭的成功率有到59％至75％，避免4200萬至8600萬美元的財產損失，而且有效防止3~6人死亡，以及120到250人受傷。

但是在表現不好時，鐵穹的攔截率不到32％，最多保護2人免於死亡，110人受傷。

之所以差距如此大，與敵方打出的是什麼武器有關，如果是質量較輕，速度較慢的土製火箭，效果可以不錯，但如果質量較重，速度較快的種類，攔截成功率會立即下跌。

(中時電子報)