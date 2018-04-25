台中直轄市總工會慶勞動節 213位優秀勞工獲表揚

2018年04月25日 19:17 中時 陳淑娥

市議員翁美春、台中直轄市總工會理事長花錦忠表揚優秀勞工。（陳淑娥攝）

市議員顏莉敏、台中直轄市總工會理事長花錦忠表揚優秀勞工。（陳淑娥攝）

台中市腳底按摩職業工會榮獲優良工會，理事長江春瑟上台領獎。（陳淑娥攝）

五一勞動節是勞工的重要節日！台中直轄市總工會25日舉行勞工表揚大會，213位優秀勞工獲殊榮，他們除了在工作上表現優異外，更犧牲自己的時間及精力投入公益活動；台中直轄市總工會理事長花錦忠表示，工會長期站在前線為勞工打拼，未來也一定會持續爭取最大權益。

台中直轄市總工會五一勞動節暨優秀勞工表揚大會，25日下午在清水成都雅宴時尚會館舉行，台中副市長張光瑤、勞工局長黃荷婷、台中市副議長張清照、市議員翁美春、顏莉敏、楊典忠等均共襄盛舉。

大會安排許多精彩演出，也博得現場如雷掌聲，在158間基層工會中，勞工人數高達15萬人，今年共計213位優秀勞工獲表揚，是對自己最大的肯定。

黃荷婷指出，總工會非常重視基層工會的發展，每年都會舉辦表揚大會，每個行業在社會上都是很重要的，只要勞工願意在自己崗位上付出，尤其是投入公益活動，就足以做為勞工的楷模，更多的勞工共同投入，讓台中市成為有溫度的城市。

花錦忠表示，過去一年裡，面對勞基法新修法的上路，第一時間努力透過宣導或教育訓練，以及參與基層工會進行講解，尤其，多項勞動條件的變更，是授予工會或勞工藉由勞資會議，能與事業單位協商的權力，法律賦予我們充分的自主權，透過溝通已達勞資和諧願景。

花錦忠強調，勞工保險年金改革是未來要面對的挑戰，各個版本的可能性，取決最勞工最有利的方案。總工會長久以來，總是站在第一線為勞工權益打拼，多元的服務型態，成就總工會的核心價值，台中直轄市總工會，絕對是大家最棒的選擇！

(中時 )