孟耿如泡裸湯不敢直視瑤瑤巨乳！Lulu怕自己「會哭」

2018年04月25日 19:17 中時 林淑娟

孟耿如和Lulu黃路梓茵一起出席內衣品牌活動。（羅永銘攝）

孟耿如和Lulu黃路梓茵一起出席內衣品牌活動。（羅永銘攝）

孟耿如和Lulu黃路梓茵一起出席內衣品牌活動。（羅永銘攝）

孟耿如和Lulu黃路梓茵一起出席內衣品牌活動。（羅永銘攝）

孟耿如出席內衣品牌活動。（羅永銘攝）

Lulu黃路梓茵出席內衣品牌活動。（羅永銘攝）

孟耿如和Lulu黃路梓茵25日以「閨蜜」身份一起出席內衣品牌活動，孟耿如開玩笑說，她不會找另一個好友郭書瑤（瑤瑤），因為會被搶光所有的風采，並爆料唯一和她一起裸體泡過溫泉的女明星就是郭書瑤，結果她完全不敢直視瑤瑤，只能一直看著對方的眼睛講話，「因為我沒有實體看過這樣的size啊」。Lulu也說自己沒有勇氣和瑤瑤一起泡湯，「怕我會哭！大家都是人生父母養啊」，笑翻眾人。

孟耿如除了和瑤瑤一起泡過湯、直擊過她的傲人身材，上星期還因為夢到瑤瑤，夢醒後趕緊傳訊息關心她，「因為我夢到她走了，我在夢裡哭得非常慘，她跟我說不要擔心，這代表她身體很健康」。瑤瑤與新歡以綸被周刊拍到親密互動，又抱又親，瑤瑤也透過經紀公司表示「謝謝大家的關心與祝福」，形同認愛，孟耿如說，她知道瑤瑤有交了這朋友，但自己跟以綸沒碰過面，因為她和瑤瑤有空的時間永遠碰不到。

被問到上圍尺寸，Lulu先是搞笑自誇有人叫她「I級」豔后，之後笑說可以問年紀不能問尺寸，因為尺寸如潮汐一樣會變，有時會退有時會漲，月經來時可以漲到D，現在則是大概「BBCC」左右，C罩杯的孟耿如聽了笑說：「那我就是DDEE！」至於男友黃子佼對她身材滿意嗎，她害羞地說「他很滿意」。

(中時 )