劉曉玫確定披戰袍 謙卑感謝三個人

2018年04月25日 19:20 中時 許家寧

民進黨中執會25日正式通過徵召「議會戰神」劉曉玫，將與國民黨立委徐榛蔚上演「女力對決」。（許家寧攝）

年底花蓮縣長選舉，民進黨中執會25日正式通過徵召「議會戰神」劉曉玫，將與國民黨立委徐榛蔚上演「女力對決」，劉曉玫發出「三大感謝」聲明，感謝花蓮鄉親、立委蕭美琴與行政院東服中心執行長許傳盛，將懷著謙卑的心及堅定的信念，全力迎接這場艱困的一戰！

花蓮縣議員劉曉玫今正式出線，成為民進黨百里候首位女性參選人，劉曉玫說，曉玫有三個感謝，首先感謝花蓮鄉親的栽培，在過去擔任22年民代的人生歷程中，感謝鄉親願意給予機會，讓她能夠深耕花蓮、為花蓮服務，同時也學習到許多的寶貴經驗及歷練。

劉曉玫表示，也要感謝長期立委蕭美琴及許傳盛執行長為花蓮的付出，尤其是在花蓮震災當中，蕭委員與許執行長做為地方與中央重要的溝通橋樑，讓救災指揮行動能夠迅速開展，減少許多不必要的進一步傷亡。

她表示，許傳盛執行長擁有非常豐富的行政歷練，這次在與劉曉玫共同爭取黨內徵召時，許執行長也提出了許多非常寶貴的願景想法，而這些意見劉曉玫也將會優先納入未來對縣政的願景，也是劉曉玫未來要「請益再請益」的對象。

「這是一場艱苦戰役」，劉曉玫指出，蕭美琴長期深耕花蓮，當年更在艱困選區願意扛下重擔、勇敢為黨出征，並獲得縣民的肯定，是她要「學習再學習」的榜樣，最後要感謝黨中央對劉曉玫的肯定，她會努力代表民進黨打贏這場艱困的一戰。

(中時 )