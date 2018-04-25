劉曉玫確定披戰袍 謙卑感謝三個人

縣議員劉曉玫確定披戰袍參選縣長，謙卑感謝蕭美琴、許傳盛與花蓮鄉親。（許家寧攝）

友善列印
中時
民進黨中執會25日正式通過徵召「議會戰神」劉曉玫，將與國民黨立委徐榛蔚上演「女力對決」。（許家寧攝）

年底花蓮縣長選舉，民進黨中執會25日正式通過徵召「議會戰神」劉曉玫，將與國民黨立委徐榛蔚上演「女力對決」，劉曉玫發出「三大感謝」聲明，感謝花蓮鄉親、立委蕭美琴與行政院東服中心執行長許傳盛，將懷著謙卑的心及堅定的信念，全力迎接這場艱困的一戰！

花蓮縣議員劉曉玫今正式出線，成為民進黨百里候首位女性參選人，劉曉玫說，曉玫有三個感謝，首先感謝花蓮鄉親的栽培，在過去擔任22年民代的人生歷程中，感謝鄉親願意給予機會，讓她能夠深耕花蓮、為花蓮服務，同時也學習到許多的寶貴經驗及歷練。

劉曉玫表示，也要感謝長期立委蕭美琴及許傳盛執行長為花蓮的付出，尤其是在花蓮震災當中，蕭委員與許執行長做為地方與中央重要的溝通橋樑，讓救災指揮行動能夠迅速開展，減少許多不必要的進一步傷亡。

她表示，許傳盛執行長擁有非常豐富的行政歷練，這次在與劉曉玫共同爭取黨內徵召時，許執行長也提出了許多非常寶貴的願景想法，而這些意見劉曉玫也將會優先納入未來對縣政的願景，也是劉曉玫未來要「請益再請益」的對象。

「這是一場艱苦戰役」，劉曉玫指出，蕭美琴長期深耕花蓮，當年更在艱困選區願意扛下重擔、勇敢為黨出征，並獲得縣民的肯定，是她要「學習再學習」的榜樣，最後要感謝黨中央對劉曉玫的肯定，她會努力代表民進黨打贏這場艱困的一戰。

(中時 )

促轉會還沒成立 副主委被提名人… 蘇貞昌批建設停滯 新北市府反嗆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。