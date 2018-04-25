蘇貞昌批建設停滯 新北市府反嗆「先騙神明、再騙市民」

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中時
吳岳修

民進黨正式徵召蘇貞昌參選年底新北市長，蘇在臉書批評新北市建設停滯、城鄉差距擴大，身兼新北市府發言人的新聞局長張其強發文回嗆，要蘇「不能先騙神明，再來騙市民」。

蘇貞昌發文表示，「這次，為什麼我再度走上第一線？因為我看見，升格直轄市的新北市多年以來，預算雖然倍增了，建設停滯了，城鄉差距擴大了，市民的光榮感衰退了，在新北市生活的感受沒有跟著升格」。

張其強細數市長朱立倫歷年政績，新北市自2011年升格以來，首創公共托育中心累積54所，數量全國第一；新建或拓寬重要通路63條、橋樑29座，公車路線累計增加346線，三環三線全面施工，年底淡海輕軌完工通車，建置了468處YouBike租借站，站數全國第一。

張其強也說，新北市污水接管率從42.28％提升至81.8％，增加約50萬戶；全面更換全市老舊水銀路燈、11座國民運動中心及1座運動公園，從無到有，七年內全部完工啟用，3座興建中，投入257億元改善校園基礎設施，推動技職教育，在地就學率由5成提升至7成。

張其強說，老縣長口才好，但事實和數字勝於口水，相信市民自有答案，不能為了選舉無視事實，充耳不聞，裝作沒看到，「老縣長，你又來了，不能先騙神明，再來騙市民！」

(中時 )

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