李敖逝世37天後親筆遺囑首公開 「李文爭產」早有防範

李戡今日在節目上首度公開父親遺囑。(取自李敖微博、翻攝中天)

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中時電子報
李敖親筆遺囑首曝光。(翻攝中天)

知名作家李敖上月18號腦瘤病逝後，家庭糾紛浮上檯面，他與前女友所生54歲女兒李文不僅要做親子鑑定，還放話要小媽王志慧與同父異母的弟弟妹妹爭產。然而今(25日)是李敖83歲冥誕，兒子李戡也首度在中天《大政治大爆卦》公開父親生前所寫的親筆遺囑，表示會盡自己所能完成父親遺願。

李敖遺囑首曝光！ 百萬保險金受益人全歸李戡

李敖今日在節目上回憶過去在病榻前陪伴李敖的最後10個月生活，直言這對時光令他非常難忘，他見證父親強大生命力、意志力與樂觀態度，「他從來不去擔憂他的病情也不會愁眉苦臉，永遠保持樂觀，相信醫生診斷。」

另外，李戡還在節目中首度公開父親身前留下的遺囑，並當場念出有關他的部分，「本人所有之著作之著作權，均以贈與王志慧，該等著作待李戡有能力經營時，全數移轉予李戡，以為發揚。」李戡說，父親對他之後一輩子的期待，就是這4個字「以為發揚」，幫父親發揚其精神與思想。

另外遺囑上還提到，100多萬的保險金由李戡為受益人，女兒李文則是將每個月支付美金1000元，直到70歲，若鬧上法院或騷擾李戡一家人則喪失本條權利，似乎早就預料李文的動作。

李戡表示，原本就計畫在父親83歲冥誕這天公布文件，之後也希望將父親很多未完成夢想做完，「比如說父親還沒寫完、或正在構想的書，我來給他完成。」除了寫作外，李敖生前也相當關心政治與兩岸局勢，李戡透露父親很希望能看到兩岸和平統一，不過很可惜父親現在看不到，但李戡也保證自己會盡其所能，去幫父親完成這個心願。

(中時電子報)

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