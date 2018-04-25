HBO Asia推恐怖影集《亞洲怪談》 韓國女星蔡妍出演

2018年04月25日 19:29 中時 李承陽

故事取材於亞洲各地的迷信及傳說。（HBO Asia提供）

HBO Asia今天宣布韓國女星蔡妍（Lee Chae-Yeon），將參與HBO Asia全新原創恐怖戲劇影集《亞洲怪談》（FOLKLORE）的演出。《亞洲怪談》全劇共6集每集1小時，每集均在不同地區拍攝，包括印尼、日本、馬來西亞、泰國，而最後則在韓國結束韓國篇的拍攝。

由HBO Asia製作並由新加坡獲獎導演邱金海 （Eric Khoo）擔任創作，節目全長共6集，各集的故事都取材於亞洲各地區當地的迷信及傳說，包括印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡和泰國。《亞洲怪談》每集將以每集故事背景當地的語言拍攝播出，並配上英語和當地語言的字幕。

在亞洲各地區不同導演的執導下，各集會尋覓當代最新的恐怖題材，並探討不同地區的社會問題，試圖引起各地區觀眾的共鳴。《亞洲怪談》每集將以每集故事背景當地的語言拍攝播出，並配上英語和當地語言的字幕。擔綱執導的導演包含Joko Anwar、齋藤工 、李尚宇、何宇恒、邱金海及彭力雲旦拿域安。

蔡妍在李尚宇執導的韓國篇中擔任女主角，她最早是以歌手出道，並在2005年以單曲「Two Of Us」走紅，之後她開始出現在許多電視節目上，包括《Running Man》與《Roommate》，最近也在熱門韓劇《Please Find Her》與《Blow Breeze》中擔任女配角。《亞洲怪談》預計今年稍晚獨家於HBO與HBO HD頻道首播，HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )