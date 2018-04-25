翁章梁推行動綠團隊 象徵黨內整合成功

2018年04月25日 19:48 中時 呂妍庭

新港鄉長林茂盛呼籲鄉親友持翁章梁當縣長。（呂妍庭攝）

議員葉孟龍認為翁章梁入主嘉義縣政府後，表現將令人期待。（呂妍庭攝）

翁章梁選團隊25日在新港鄉公所，宣布「行動綠團隊」正式啟動。（呂妍庭攝）

翁章梁（左二）競選團隊25日在新港鄉辦「行動綠團隊」首場介紹會，新港鄉長林茂盛（右二）、議員葉孟龍（右一）、林秀琴（左一）都到場，象徵整合成功。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義縣長參選人翁章梁25日在新港鄉舉辦「行動綠團隊，進新嘉義」第1場推薦會，新港鄉長林茂盛、議員林秀琴、葉孟龍、新港農會總幹事陳永華等地方代表全員出席，營造整合成功的大團結氣氛，得知國民黨終於推出縣長參選人，翁章梁除期待年底是一場正面且有挑戰的選舉，也說他會扮演好母雞角色，帶領小雞獲得更多選民認同，持續按照步調，前進新嘉義。

初選時支持張明達的林茂盛、葉孟龍，以及挺翁章梁的林秀琴，今不約而同強調要團結，挺翁章梁當縣長，尤其11月24日投票日，新港鄉要衝高得票率，力拚全縣第1名，懇請鄉親全力支持翁章梁，也相信翁章梁會把縣政做好，帶領大家前進新嘉義。

翁章梁說，他過去30年來建立的全國人脈關係，若當選縣長，他將引進更多人才到嘉義縣，幫助嘉義的發展，且年底五合一選舉是團隊作戰，取名「行動綠團隊」，就是希望團隊未來充滿行動力，認真做、打拚做，服務所有的鄉親，贏得最後大選勝利。

(中時 )