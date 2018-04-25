陳琥傳訊道歉 林益全期待以後「男子漢對決」

林益全挨觸身球傷勢未癒，今天沒有先發出賽。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將上周末對戰中信兄弟，因近身球衝突不斷，其中第三戰會清空板凳，是在林益全挨砸後爆發，「事主」中信投手陳琥賽後也透過簡訊，向林益全道歉，林益全因傷勢未癒，今(25日)對戰Lamigo桃猿一役未先發，他表示，自己沒生氣，也期許未來來場「男子漢對決」。

畫面回到上周日，陳琥先是在3下，砸到林哲瑄左前臂，接著5下，陳琥一記內角球擊中林益全右側膝蓋下方，雙方因而爆發口角衝突。賽後陳琥向林哲瑄當面道歉，也透過經紀公司要到同公司林益全的電話，傳了簡訊道歉。

林益全笑說，當時才知道是同公司的，經紀人也提醒要照顧一下學弟，沒有生氣，也相信陳琥不是故意的，事情過了就好，也鼓勵陳琥之後來個男子漢對決，「如果我被三振，我會覺得他很厲害，他被我打全壘打，也會覺得我厲害，這樣就好。」

「哪有打棒球不會被打到的，守備也會被打到，看開一點。」林益全認為，以職業選手的能力，應該不會差太多，事情過了就好，投手好好投、打者好好打，要想辦法應付場上狀況，「內角球本來就是棒球的一部分。」

林益全上周挨那一下，傷處還有些腫脹，今天沒有先發出賽，他說，目前包括守備橫移和打擊時，都有點要抽筋的感覺，不過球隊需要時，還是可以上場。富邦總教練葉君璋表示，林益全現在能代打，不過要先發的話，可能最快也還要休2天左右。

(中時電子報)

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