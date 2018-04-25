機身問題？美海陸F-35B戰機緊急轉降航空自衛隊基地

2018年04月25日 19:57 中時電子報 喻華德

據日本放送協會(NHK)昨日報導，一架駐防山口縣岩國航空基地，隸屬於美國海軍陸戰隊第121戰機攻擊中隊(VMFA-121)，代號「綠騎士」的F-35B「閃電二式」戰機，24日在日本時間上午11時，緊急降落在日本西部福岡市航空自衛隊的築城（Tsuiki）基地。

日本媒體報導

日本防衛省表示，這架戰機可能在飛行時遇到「與機身有關」的問題，據報無人受傷。防衛省亦表示這是首次駐日美軍F-35發生緊急轉降事件，而且降落的機場不是美軍基地。

F-35B Lightning II of VMFA-121 (Green Knights) prepares to take off from USS Wasp (LHD-1) while off the coast of Okinawa, Japan, 13 Apr. 2018. (USMC photo) pic.twitter.com/8fRibzQU44 — Winston Gin (@ufeellucky) April 15, 2018

美軍自去年一月起在岩國基地部屬F-35戰機。美軍也會臨時飛至沖繩縣的嘉手納空軍基地。日本航空自衛隊則於今年一月，在北部青森縣的三澤基地部屬F-35A戰機。

(中時電子報)