機身問題？美海陸F-35B戰機緊急轉降航空自衛隊基地

美國海軍陸戰隊的F-35B在日本首度發生緊急轉降事故，圖為同屬「綠騎士」中隊(VMFA-121)的F-35B。（圖為資料照片/USMC)

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中時電子報

據日本放送協會(NHK)昨日報導，一架駐防山口縣岩國航空基地，隸屬於美國海軍陸戰隊第121戰機攻擊中隊(VMFA-121)，代號「綠騎士」的F-35B「閃電二式」戰機，24日在日本時間上午11時，緊急降落在日本西部福岡市航空自衛隊的築城（Tsuiki）基地。

日本媒體報導

日本防衛省表示，這架戰機可能在飛行時遇到「與機身有關」的問題，據報無人受傷。防衛省亦表示這是首次駐日美軍F-35發生緊急轉降事件，而且降落的機場不是美軍基地。

美軍自去年一月起在岩國基地部屬F-35戰機。美軍也會臨時飛至沖繩縣的嘉手納空軍基地。日本航空自衛隊則於今年一月，在北部青森縣的三澤基地部屬F-35A戰機。

(中時電子報)

文章來源：US F-35 fighter makes emergency landing in Fukuoka

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