胡娜畫出祖孫情 英國博物館收藏「我的教練外祖父」

胡娜昔日是網球選手，現今鑽研畫畫。胡娜提供

友善列印
時報周刊

胡娜是享譽國際網球名家，從來都沒有學過畫畫的她，因為2011年的一場夢讓胡娜突然間開啟了作畫的欲望，「在夢中，我愈來愈接不到對手的球，而後我看到自己手上的球拍其實是長一尺多的筆」。

原本慣拿網球拍的手，一夜之間，轉變為拿起畫筆繪畫。順利完成第一幅畫後，胡娜彷如畫神附身拿起筆就停不下來，藝術創作最重要的元素就是靈感與天賦。產量與速度驚人的胡娜認為，靈感來自於見聞與靈性。

「以前喜歡遊山玩水，一個地方住不久，台灣、美國、歐洲、成都、重慶都是我常去的地方，上天安排我不斷去看去吸收，去過那麼多國家，是要你見多識廣。畫歐洲的時候，情境都在腦裡，想畫什麼就畫出來了。」胡娜打坐、靜心，用靈與上天啟發創作。

胡娜是設定目標，絕不輕言放棄的人。在過去閉關的日子中，只要有靈感來臨，都會立刻放下手邊事，全力把握當下靈感，將腦海中的畫面畫出來。「當我開始畫法華經之後，一種法喜便圍繞著我。尤其在創作過程中，我真的能感受到佛祖的恩賜，祂在給我摸頂和加持。讓我創作的靈感源源不絕。多麼幸運啊！我能得此殊榮，接受到佛祖賦與的神聖使命，並獲得了心靈的昇華。」胡娜懷著感恩的心，努力的畫著，歷經兩年，終於完成了「華法經油畫故事集」中的32幅創作。

「法華經油畫展世界巡迴第二站-中正紀念堂展覽」跟之前最大的不同為，2017年的台灣藝術博覽會只有展出《法華經》28品的故事，共34幅作品。這次除了新增加11幅《法華經》相關作品外，也將會展出這幾年創作最精彩的印象派作品。共計彩虹天國、聖山、樹與光之舞⋯等，還有胡娜與七位靈性導師共同創作的相關作品，很多都是第一次呈現給大家。如天堂網球、芭蕾也是全新作品，獨樹一格不同風格的另一個系列。此次會將過去年六年最精華的畫作共90多幅在中正紀念堂藝廊中展出。胡娜說「早年征戰沙場，如今畫作典藏，後半生就獻給藝術教育。」

今年6月份英國Wimbledon 博物館將會收藏胡娜於2013年早期的作品，作品名稱為「我的教練外祖父」。這幅畫是呈現胡娜與外祖父的故事，靈感來自於我對外祖父的思念之情。

(時報周刊)

HBO Asia推恐怖影集《亞洲怪談》… 李玉璽、畢書盡、嚴正嵐、王宇兒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。