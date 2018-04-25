胡娜畫出祖孫情 英國博物館收藏「我的教練外祖父」

2018年04月25日 19:35 時報周刊 張毓琪

胡娜是享譽國際網球名家，從來都沒有學過畫畫的她，因為2011年的一場夢讓胡娜突然間開啟了作畫的欲望，「在夢中，我愈來愈接不到對手的球，而後我看到自己手上的球拍其實是長一尺多的筆」。

原本慣拿網球拍的手，一夜之間，轉變為拿起畫筆繪畫。順利完成第一幅畫後，胡娜彷如畫神附身拿起筆就停不下來，藝術創作最重要的元素就是靈感與天賦。產量與速度驚人的胡娜認為，靈感來自於見聞與靈性。

「以前喜歡遊山玩水，一個地方住不久，台灣、美國、歐洲、成都、重慶都是我常去的地方，上天安排我不斷去看去吸收，去過那麼多國家，是要你見多識廣。畫歐洲的時候，情境都在腦裡，想畫什麼就畫出來了。」胡娜打坐、靜心，用靈與上天啟發創作。

胡娜是設定目標，絕不輕言放棄的人。在過去閉關的日子中，只要有靈感來臨，都會立刻放下手邊事，全力把握當下靈感，將腦海中的畫面畫出來。「當我開始畫法華經之後，一種法喜便圍繞著我。尤其在創作過程中，我真的能感受到佛祖的恩賜，祂在給我摸頂和加持。讓我創作的靈感源源不絕。多麼幸運啊！我能得此殊榮，接受到佛祖賦與的神聖使命，並獲得了心靈的昇華。」胡娜懷著感恩的心，努力的畫著，歷經兩年，終於完成了「華法經油畫故事集」中的32幅創作。

「法華經油畫展世界巡迴第二站-中正紀念堂展覽」跟之前最大的不同為，2017年的台灣藝術博覽會只有展出《法華經》28品的故事，共34幅作品。這次除了新增加11幅《法華經》相關作品外，也將會展出這幾年創作最精彩的印象派作品。共計彩虹天國、聖山、樹與光之舞⋯等，還有胡娜與七位靈性導師共同創作的相關作品，很多都是第一次呈現給大家。如天堂網球、芭蕾也是全新作品，獨樹一格不同風格的另一個系列。此次會將過去年六年最精華的畫作共90多幅在中正紀念堂藝廊中展出。胡娜說「早年征戰沙場，如今畫作典藏，後半生就獻給藝術教育。」

今年6月份英國Wimbledon 博物館將會收藏胡娜於2013年早期的作品，作品名稱為「我的教練外祖父」。這幅畫是呈現胡娜與外祖父的故事，靈感來自於我對外祖父的思念之情。

(時報周刊)