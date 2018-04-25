立法院譴責反軍改 要求警方不得從輕發落

2018年04月25日 19:46 中時 楊孟立

反軍改團體今天強攻立法院造成抗爭民眾與員警受傷，立法院秘書長林志嘉晚間受訪譴責失控暴力，並要求警政單位依法追究，依法以現行犯逮捕，且不得從輕發落。

林志嘉說，反軍人年改的陳抗團體今天對於立法院造成很嚴重的破壞，完全失控，他們今天下午利用梯子、棍棒、水瓶、鐵鍊、煙霧彈、辣椒水，對所有的員警以及新聞記者予以強力攻擊，造成多名員警以及記者受傷，這個事件已經到了一個沒有辦法在民主社會接受的程度，「我們嚴厲譴責這樣的失控暴力，嚴厲要求警政單位依法追究，依法以現行犯逮捕，且不得從輕發落。」

林志嘉表示，陳抗團體應該要理性，而且訴求應該要用民主時代方式來表達，任何暴力行為在民主法治社會是不會被允許的，而且要受到法律的制裁，這是民主國家法治精神必須要被維護，否則我們就不是一個民主國家。立法院長蘇嘉全對這樣的行為感到非常痛心與難過，因為我們的新聞自由與國會受到這樣攻擊，這是沒有辦法忍受的事情，所以蘇院長也認為應該要嚴厲譴責。

林志嘉指出，軍人年改法案正在委員會裡面審查，法案才剛送進來，需要所有委員與朝野政黨集思廣益，針對內容作有效溝通，至於有意見的團體都可以提出意見，希望大家在理性溝通之下把法案做到完善。立法院有責任整合出一個適合完善的法案，來保障與捍衛軍人的福利與權利，達到多贏的局面。

(中時 )