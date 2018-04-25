失明長輩感恩華山基金會 讓他不再吃錯藥

2018年04月25日 20:02 中時 呂妍庭

華山基金會期盼社會大眾一同參與響應，成為獨老們最堅實的支持力量。（呂妍庭攝）

華山基金會專注在獨居長輩關懷照顧，卻經常因送年菜活動讓外界以為華山只會募年菜，為讓社會各界了解華山基金會和志工的存在，對行動不便或有陪伴就醫需求的阿公、阿嬤有多重要，基金會25日特別邀長輩和志工現身說法，其中雙眼失明的阿湶阿公暢談他因為華山走入人生，黑暗世界開始有了溫度和彩色，不甚流暢的言語，卻引起全場共鳴。

獨居在朴子市的阿湶阿公，58歲那年因青光眼延誤就醫導致失明，因乏人照顧，80歲的他因不得已常食用發霉，甚至蟑螂、螞蟻滋生的食物，導致長期腹瀉，身體日漸虛弱，從以往充滿幹勁的廚師，隨年紀增長和健康走下坡，幾乎只剩絕望，直到10年前華山基金開始服務，藉由到宅訪視協助清理腐敗食物、送餐，定期陪同就醫和用藥控制，阿公逐漸恢復身體健康，而長期不敢出門的他，現參與華山活動絕不缺席，晚年生活因此豐富起來。

阿湶阿公對華山最大感謝，除帶他重新走入人群，因必須長期服用心臟等慢性病藥物，眼睛看不見常導致他亂吃藥，為讓阿公能夠正常服藥，華山基金會帶他就醫後，會委託特約藥局協助把藥物分類包裝，讓阿公用摸的就知道什麼時候該吃哪包藥。

華山基金會嘉義站長黃筱君說，退化性疾病是影響長者身心靈健康最大因素，又以不識字或金錢、交通等考量，讓長者無法或不願就診，以華山基金會在嘉義縣服務的1300個孤老個案為例，近半有陪同就醫的需求，加上華山到宅服務包括病況轉述與用藥分類等，早就成為維護孤老健康最大的助手。

只是近年來因經濟等各種因素，華山基金會常年服務經費勸募不易，還經常讓外界以為華山只有送年菜，「其實華山365天都在服務」，黃筱君表示，希望藉今天的活動，讓外界了解華山做的比想像還要多，大家一同參與響應，成為獨老們最堅實的支持力量。

(中時 )