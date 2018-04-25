浩鼎案》中研院前、後任智財處長：技轉簽約我決定

2018年04月25日 20:25 中時 李文正

前中央研究院院長翁啟惠因浩鼎案被控貪汙，士林地院今（25日）開庭審理，傳喚時任中研院公共事務組主任梁啟銘，以及改名後的智財處處長楊富量出庭作證，釐清浩鼎生技公司在2013年間承接中研院技轉是否與翁啟惠有關，2人均證稱：「有我來決定」，否認技轉需經過院長，合議庭將在5月底前決定是否傳喚副總統、時任副院長陳建仁出庭作證。

翁啟惠開庭中並未說話，庭訊3小時聆聽2人證言，庭末僅說：「傷害並非遺憾能夠形容」。並發出聲明強調，「謀殺了一位中研院院長後，台灣又獲得了什麼，國際優秀人才不再返鄉貢獻，產業因此事件停滯不前。」

梁啟銘作證強調，過去李遠哲擔任院長時期，曾有技轉的廠商，拿著合約到外募款，所以自2004年以後，技轉的草約都只到副院長決行，就完成簽約程序，合約並不需要經過翁啟惠同意。

但檢察官詢問，2013年4月25日簽訂技轉備忘錄時，是否有詢問發明人意見，梁回答有詢問過，至於技轉的權利金高低，則是由他決定，他比喻「小乘佛教會著眼在授權金，但大乘佛教看到的是增加人民的福祉」，意指授權金高低不是他考量因素，是要考量誰有意願開發，讓技轉能夠造福人類，但都不須經過院長同意，引起律師和旁聽民眾大笑。

法官接著詢問，為何合約當中短短的數天，增加可以派3人到中研院學習的1條，梁竟然聲稱不知道合約內容，直到今天才發現多了1條，法官提示電子郵件，梁看著螢幕說：「那我當時就應該知道了！」梁坦言知道浩鼎的子公司潤雅有派人到中研院學習，還說簽約是「很不重要的事」、「無所謂條款」不用問院長，但有徵詢研發人的意見。

另外，楊富量自2013年9月擔任智財技轉處處長，他說，針對酵素合成法技轉案，中研院公告2年之久，只有1間公司表達有合作的意思，而且研發人也沒有反對，中研院從頭到尾都沒有選擇，且浩鼎公司是「台灣生技界四大天王，技轉是好事一件，讓我們的小孩不用到大陸工作！」

法官問簽約過中會不會問研發人意見，楊回答「碰到人會問一下」、「電話問一下」，強調不是問院長意見，曾經向翁啟惠提了一下，但他也沒說什麼。至於為何2013年4月潤雅簽備忘錄，又在12月25日和浩鼎簽保密契約，他竟回答：「底下的人會把關，每天有50件公文，就算阿貓、阿狗的公司我也會簽！」法官再次問「阿貓阿狗公司也簽」，楊回答：「是」。

庭末，翁的辯護人則稱，2位證人證實翁啟惠並未以院長職務介入技轉，法官諭知5月23日上午續行審理程序。

(中時 )