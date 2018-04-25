軍方精算如不做軍改 軍職人員退撫基金自109年用光

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國防部在送達立去院的軍職人員年金改革財務影響評估報告中指出，軍職人員退撫基金已瀕用罄邊緣，未來30年將邁入財政懸崖：軍職人員退撫基金自109年用罄，未來30年內政府需另外編列1兆2,067億元，方能補足其基金收支差額缺口。

報告指出，透過財務模型估算未來30年現金流量，可發現當前政策若不做任何改變下，軍職人員退撫基金自109年用罄，將促使政府逐年開始編列收支差額缺口。

報告說，軍職人員退撫基金依財務分析結果，未來30年政府需編列收支差額缺口，自109年起需編列137億元，至136年需編列765億。總計未來30年內政府需另外編列1兆2,067億元，方能補足其基金收支差額缺口。

此外，報告說，未來30年仍有「組織精簡」或「募兵制」等非財務計量之不確定因素，將影響未來退撫基金收入及支出流量。

報告亦指出，國家面臨少子化問題，現行軍人福利待遇，對招募與留營已不具相對優勢。

基此國防部年金改革規劃，基於「國家安全」、「軍隊穩定」、「有利招募」、「長留久用」等因素考量下，設計出全新的「軍人退撫制度」，主要著眼於穩定軍心士氣為前題，鞏固國防及國家安全為根本，並展現政府維護現役軍職人員及退伍袍澤權益決心，據以提出適切可行之方案。為使軍職人員退撫基金財務損益平衡，且不以用罄後政府專款挹注為原則下，妥慎提出財務配套作法以穩定政府財政與退撫基金財務，前述規劃方案如獲同意，將可維持軍職人員退撫基金一個世代(30年)運作無虞。

(中時 )

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