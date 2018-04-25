李玉璽、畢書盡、嚴正嵐、王宇兒魅力登兩岸影展

2018年04月25日 20:03 中時 李承陽

李行導演（左4）、朱延平導演（左5）均出席影展。

張丕民會長（左）頒發講座給李行導演。

6部台灣電影的導演都出席兩岸電影展。

第10屆兩岸電影展今日（25）於山西太原、晉中盛大開幕，包括《有一種喜歡》、《花甲大人轉男孩》、《癡情男子漢》、《盜命師》、《上岸的魚》及《乒乓》等6部台灣電影的導演及演員都出席了影展開幕式，李玉璽、畢書盡、嚴正嵐、王宇兒更是搶鏡吸睛，在太原掀起台灣偶像旋風，還有粉絲在影院擺開偶像應援，讓李行導演直笑說台灣的小鮮肉偶像果真魅力驚人呀。

第10屆兩岸電影展大陸開幕式在山西華誼兄弟影院晉中店舉行，開幕片《有一種喜歡》吸引了滿場的粉絲觀眾，李玉璽、畢書盡、王宇兒也跟著導演王郁惠出席了開幕首映，首映現場李玉璽和畢書盡還清唱了電影中的插曲，數度引來粉絲的尖叫聲；而致力於兩岸電影交流的李行導演，更是獲頒『兩岸電影交流貢獻獎』，許多晚輩看到這一幕都十分的感動，像畢書盡就對於李行導演知道並一直記得自己的名字感到十分開心；嚴正嵐最驚喜的就是能夠在晚宴聽到李行導演即興演唱「小城故事」，她直笑說李行導演本人的手非常嫩，能握到手真的非常感動。新人王宇兒直呼能看到電影界的前輩們、導演們，努力推動這樣的平台讓兩岸電影有很美好的交流，真的覺得很佩服導演的精神，超值得學習的。朱延平導演也在空檔跟李玉璽、畢書盡好好的聊了一聊，要他們趁年輕多多嘗試各種演出，兩人也聽的點頭如搗蒜，直說有大師指點，一定要好好學習啊！

來到山西參加影展，大家都是第一次，畢書盡笑說以前常常聽到山西刀削麵，這次有機會來到山西，想試試道地的刀削麵，李玉璽笑說外婆就是山西人，一聽到他要到山西，就直要他幫他多看看故鄉，可惜這次時間有限沒能多走走，希望下次可以好好的看看外婆的故鄉。嚴正嵐笑說之前跟著南拳媽媽跑過大陸許多地方商演，山西倒是還沒來過的地方，聽說山西的醋很有名，有《天下第一醋》的美名，很期待品嘗到山西醋的料理。而這次能夠跟瞿友寧導演為了《花甲大人轉男孩》來到山西非常開心，認識了許多前輩、導演，有機會一定要再來山西走走。

在山西太原、晉中展開為期一週放映的兩岸電影展，日前消息一公布，立刻吸引許多山西影迷的關注，昨晚台灣電影代表團一抵達就馬不停蹄的展開映後座談活動，電影《乒乓》、《上岸的魚》率先到影院跟山西影迷互動，大家對台灣電影的熱情讓導演們十分的驚喜，不只是提問踴躍，而且各種視角跟觀影心得，甚至映後結束後，都還在影廳外追著導演討論分享久久不散，可以感受到大陸影迷對於台灣電影的喜愛。

(中時 )