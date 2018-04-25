ISSEY MIYAKE推全球獨家商品 只有台中買得到

2018年04月25日 21:15 中時 陳張眾

ISSEY MIYAKE台灣代理商君梵有限公司，整合旗下PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE等4大品牌，開出占地近200坪的台中市政BOUTIQUE。（ISSEY MIYAKE提供）

me ISSEY MIYAKE經典情歌靛藍色密褶高領長袖上衣，全球獨家限量10件，8600元。（ISSEY MIYAKE提供）

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE經典舞曲銀灰色圓領背心，全球獨家限量20件，7800元。（ISSEY MIYAKE提供）

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE經典旋律圓領無袖洋裝，全球獨家限量款式，1萬4300元。（ISSEY MIYAKE提供）

深耕台灣市場的ISSEY MIYAKE，在代理商君梵有限公司爭取下，於台中七期地段，設立首家整合旗下4大品牌於一氣的台中市政BOUTIQUE，並於明（26日）正式開幕。

這家籌畫2年的門店，兩層樓共計200坪的空間內，集結旗下PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE、BAO BAO ISSEY MIYAKE等4個品牌。集團請來日本著名設計公司MOMENT DESIGN負責整體設計，並由平綿久晃先生擔任首席設計師，斥資近6000萬元的精緻內裝中，更使用花蓮出產的蛇紋石牆面及傳統水磨石技法，搭配自日本空運來台的獨特錘紋金屬表面展櫃，交織出融入本地文化的日式摩登極簡風格，但最令人興奮的，仍是配合開幕所推出的全球獨家限量商品。

選用靛藍、銀灰色系為主調的全球獨家限量系列，以各品牌熱銷品項切入，並以貼合市政BOUTIQUE環境的人文氣息命名，配合萬元出頭的訂價，一上架即引起在場貴賓們的熱烈詢問。輕巧實穿的PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE，就針對設計師認為最能代表品牌的靛藍色調，復刻回歸根本的皺褶圓領無袖洋裝等旋律系列單品，圖樣繽紛的me ISSEY MIYAKE，則推出全球獨家靛藍色圓肩印花密褶圓領上衣，其「經典情歌」系列的可愛名稱，也凸顯出其平易近人、深得人心的特質。而獻給男士的HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE，從本身透氣網眼皺褶布料著手，染上靛藍、銀灰色澤的經典舞曲全球限定款，勾勒出當代男性寬鬆的舒適輪廓。

(中時 )