收費低照顧佳 屏東國小課照班夯

屏東縣從104學年度起開辦國小課後照顧班，提供課後照顧到晚上6點，目前全縣166所國小幾乎都辦理。（潘建志翻攝）

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屏東縣從104學年度起開辦國小課後照顧班，提供課後照顧到晚上6點，目前全縣166所國小幾乎都辦理。（潘建志翻攝）
屏東縣從104學年度起開辦國小課後照顧班，提供課後照顧到晚上6點，屏東市勝利國小目前有8班課輔班，家長和學生都很滿意。（潘建志攝）

屏東縣從104學年度起開辦國小課後照顧班，提供課後照顧到晚上6點，除了有弱勢家庭免費優惠外，一般生也能參加，讓許多工作繁忙的父母無後顧之憂。目前全縣166所國小幾乎都辦理，106下半學年度有5624人參加，占全縣國小人數1成多。

縣府教育處長王慧蘭表示，目前課後班多為學校自辦，也有些結合非營利組織，提供更多資源。課照人員都由學校老師或領有合格證照者擔任，除了指導功課、寫作業外，也安排多元課程學習，促進同儕學習，讓校園生活更多彩多姿。

課照班除了提供低收入、身心障及原住民學生免費，一般生也能付費參加，低年級每月2000元、中高年級1500元，目前弱勢學生占了近6成。不少家長因工作關係無法照顧小孩，又不願送到一般的安親班，學校課照班就成了最佳選擇。

勝利國小學生家長李明潤說，學校課照班收費較低廉，內容並不輸一般安親班，兒子許莘迪也在課照班學習太鼓，上得很開心。家長李明怡說，對雙薪家庭來說課照班是很棒的後盾，老師很用心，讓家長非常安心，孩子也很喜歡留校。

為了解決課照班師資不足問題，縣府勞工處也配合開設課照服務人員訓練課程，提供社區婦女就業機會。目前也有16個民間團體和學校合作，引進更多人力及資源，其中純青社會福利基金會及中華基督教衛理公會，都認養21間學校，最為熱心。

(中時 )

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