吳育仁獲國民黨提名 火力全開要人民覺醒

2018年04月25日 20:18 中時 呂妍庭

前立委吳育仁25日獲國民黨徵召提名參選嘉義縣長，訴求翻轉嘉義縣的吳育仁表示，民進黨在嘉義縣面臨的問題，「就是選票太多」，指民進黨把嘉義縣視為囊中物，以為只要民進黨提名就篤定當選，結果「絕對權力，絕對腐化」，批對手立委當完當縣長，縣長當完回鍋當立委，再派心腹傀儡選縣長，「永遠是自己人當」，呼籲人民覺醒的時刻到了，力求這場選舉能改變嘉義政治文化，「新黑金滾出去，嘉義人站起來」。

確定獲得提名，吳育仁火力全開，先炮轟民進黨執政，就是工程招標洩密弊案的保證，又批民進黨在嘉義縣長初選過程，未見候選人勇於檢討執政期間的招標大弊案，且以一般公務員薪水，卻可耗費巨資舉辦一場又一場的造勢大拜拜，不禁令人懷疑，「錢從哪裡來？」。

吳育仁認為，民進黨利用初選空窗期，藉機規避政治獻金法的規範，呼籲儘速公布初選期間政治獻金流向，給縣民一個交待。對於吳育仁一連串的批評，翁章梁競選團不打算隨之起舞，以不予回應冷處理。

吳育仁說，嘉義縣青壯年人口外移嚴重，2001年全縣人口有56萬多人，至2017年底剩50萬多人，18年來人口減少12％，同時人口迅速老化，2017年嘉義縣人口老化指數高達187％，高居全國第一名，指基層人民把嘉義縣託付給民進黨18年，表面風光，但人民一直深陷世代貧窮化的經濟格局，無法突破，強調人民一定要覺醒，給嘉義縣一個新的機會，重新啟程。

(中時 )