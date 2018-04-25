軍改近一半不受影響 6位一級上將減少額度「5萬元以上」

2018年04月25日 20:22 中時 呂昭隆

國防部誰在送達立去院的軍職人員年金改革財務影響評估報告中指出，軍改後近五成無影響，1萬元以下(含無影響)累計近七成，2萬元以下(含無影響)累計近9成7；減少額度「5萬元以上」計有6人，均為一級上將。

報告指出，已退領俸人員(含優惠存款、新制俸金及舊制俸金等)按其核定年資以基礎俸率55%，年增俸率2%(軍官俸率上限90%、士官俸率上限95%)，改革後退休所得較現行制度原所得減少額度特性分析，改革後「無影響」士官計有25,325人、軍官計有31,487人，合計56,812人(占整體48.17%)，階級分佈從下士到中將，其無影響者大半是受樓地板38,990元的保護，其二是改革後按年資計算俸金高於原所得，而保護原所得不受分年調降影響，其中包含早年受薪資微薄影響者、無優惠存款者、階級較低階者。

報告指出，改革後減少額度在「1萬元以下」計有23,837人(占整體20.21%)，階級分布從中士到中將階級；「1至2萬元」計有34,465人(占整體29.22%)，從上述可知，改革減少額度在2萬元以下(含無影響者)，計有11萬5,114人(占整體97.61%)。

報告說，改革後減少額度在「2至3萬元」計有2,268人(占整體1.92%)，階級分布以上校、少將階級較多；減少額度「3至5萬」計有545人(占整體0.46%)，階級分布少將至上將階級；減少額度「5萬元以上」計有6人，均為一級上將。

報告說，綜合上述改革後已退領俸軍職人員較現行制度退休所得「減少額度」，可發現改革後近五成無影響，1萬元以下(含無影響)累計近七成，2萬元以下(含無影響)累計近9成7，顯示軍人年金改革，已考量軍職人員服役特性與整體退休所得分布，亦考量照顧中低階層及年資較短人員。

(中時 )