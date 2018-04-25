兇惡綠膿桿菌致死率高！1歲嬰38天開刀12次撿回一命

2018年04月25日 20:25 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

陳小弟4個月大的時候感染綠膿桿菌時，送抵急診時腹瀉了一天，病情就急轉直下，肚子鼓的如氣球一般大，進展到多重器官衰竭、敗血性休克。高雄榮總醫療團隊緊急為陳小弟開刀治療，除了切除已經爛掉的腸子，也沒有立即縫合他的肚皮，而是用透明套暫時蓋住，2天後隔著透明套看見腸子冒綠色膿汁，再次開刀。

就這樣，陳小弟38天內接受了12次刀，才搶回寶貴的生命，總共被切掉約七成大腸與約一成小腸。術後也透過肚子的「人工肛門」，以「肚子排便」了一年多，最近一歲半了才回診做肛門接通術，重新接回腸道，終於可以如常人般上廁所排便。

嬰幼兒免疫力尚未健全，一旦感染綠膿桿菌，病程往往快速而兇惡。(圖／康健雜誌)

《什麼是綠膿桿菌？》

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，綠膿桿菌存在一般環境中，人體的腸胃道也有這種細菌，免疫力不佳的人較容易致病，病程常快速而兇惡，例如嬰幼兒、癌症或在進行化療的患者、服用免疫制劑或類固醇的人、免疫疾病患者、及老人家等。

此外，綠膿桿菌也是醫院內感染可能見到的細菌，因為醫院患者使用抗生素，會改變身體和環境中的菌種，一旦感染綠膿桿菌通常抗藥性也很強，當住院患者免疫力低下，就容易遭到感染。

醫師建議，預防感染綠膿桿菌應盡量避免生飲生食。 (圖／達志影像shutterstock)

《三大感染來源 都可能引起敗血性休克》

感染綠膿桿菌的症狀則可能根據感染來源而有多種不同的表現，但無論哪一種感染途徑，最後都可能進展到敗血症、休克，有生命危險：

1. 社區感染：少見，但感染者大部分是嬰兒或免疫力相當差的患者，表現可能為腸胃道感染，出現發燒、畏寒、腹瀉等症狀，而且很快速地進入到敗血症、休克。有些患者還會出現中間壞死、黑色的壞疽性膿包，腸壞死等症狀。

2. 醫院或機構內感染：大多是住院或長期居住機構內的老人家，因為免疫功能差或老化，導致綠膿桿菌肺炎，或泌尿道感染等。

3. 傷口感染：長期臥床、免疫力低下或糖尿病的病人身上有傷口，尤其在肢體末梢的慢性傷口，也可能遭到綠膿桿菌感染，在傷口出現偏綠色的膿，且伴有難聞的氣味。

廖嘉宏強調，醫師的診斷非常重要，必須在第一時間使用到抗綠膿桿菌的藥，否則感染綠膿桿菌的致死率非常高、預後也不佳。

雖然有數種抗生素可用來治療綠膿桿菌感染，而且必須使用很高的劑量，但綠膿桿菌對於許多常用的抗生素有非常強的抗性，假使最後線的抗生素Carbapenem也失效，治療將非常棘手，恐陷入無藥可用。

如果出現壞死性腸炎，則要盡速開刀，軟組織或傷口感染則要盡速清瘡。

《盡量餵哺母乳 避免生飲生食》

廖醫師表示，雖然一般健康的民眾不容易感染綠膿桿菌，但對於免疫力不好的人平常還是要多留意，做好預防工作，避免綠膿桿菌的危害：

1. 留意感染徵兆：免疫力極差的患者或嬰幼兒平常就要注意身上是否出現感染徵兆，假使出現疑似症狀，應盡速就醫。

2. 嬰幼兒盡量喝母奶：尤其一歲之前。因為嬰兒免疫力尚未成熟，可以從母乳中獲得來自母親的一些抗體，對抗病菌。

3. 避免生食、生飲：醫師提醒，食物、飲水都要煮熟，而且生食、生飲的病菌不只有綠膿桿菌，還藏有許多病菌。

4. 減少接觸可能的患者：接觸可能的患者時都要特別留意。

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(中時電子報)