百年糖廠變鋼鐵場景 十鼓鋼鐵鐳戰啟用 文化財吸年輕人

2018年04月25日 21:15 中時 曹婷婷

百年糖廠活化有成的十鼓仁糖文創園區，卻面臨年輕人不愛走進劇場看表演，遑論認識老糖廠之美，為了傳遞文化財保存亟需創新，新推出「鋼鐵鐳戰」吸引年輕人，玩家背後就是糖廠的糖箱打包區，從遊戲中認識糖廠文化。（曹婷婷攝）

百年糖廠活化有成的十鼓仁糖文創園區，卻面臨年輕人不愛走進劇場看表演，遑論認識老糖廠之美，為傳遞文化財保存亟需創新，新推出「鋼鐵鐳戰」吸引年輕人從遊戲認識糖廠特色。（曹婷婷攝）

百年糖廠活化有成的十鼓仁糖文創園區，卻面臨年輕人不愛走進劇場看表演，遑論認識老糖廠之美，為了傳遞文化財保存亟需創新，善用糖廠廢棄設施改造成極限場地，新推出「鋼鐵鐳戰」把糖箱打包區、貓道變成電玩實境，官網點閱率破百萬，更吸引年輕人踴躍報名。

「讓年輕人真實穿梭製糖工廠，透過營造年輕人喜愛的設施，讓百年糖廠保存特色被看見。」十鼓文創表示，園區基礎是弘揚鼓樂，但輕人對於表演不見得有興趣，百年糖廠如何吸引年輕人走進來？是一個不小的考驗。

十鼓文創近年除了推廣鼓樂，更善用廢棄製糖工廠既有設施，繼推出溜滑梯、盪鞦韆、糖晶落體等極限設施，打響名號，漸成年輕人口耳相傳慕名體驗一遊去處，最近也在原來的糖箱打包區推出真實電玩場景「鋼鐵鐳戰」，不是虛擬實境、不是電影、不是電玩或VR，而是在真實鋼鐵般的場景，進行鐳射槍對戰。

十鼓文創表示，極限設施好玩之外，設計理念則是希望年輕人享受刺激同時，感受深層的生命意義；如「糖晶落體」從7層樓高空中一躍而下，跳下瞬間僅3秒，很多人嘗試後都深深有感「活著真好」、「要珍惜生命」，甚至趣稱，來跳過一次，就會知道生命有多可貴。

就連鋼鐵鐳戰也巧妙呼應最近台海戰爭時事議題，年輕人從對戰中體悟戰爭不是你死就是我亡，「雖然只是遊戲，但沒人想輸」，有玩家就說，希望台灣千萬不要發生戰爭。

鋼鐵鐳戰體驗即日起正式營運，設施開放時間為每日下午13:10-16:50、每日星光(週一除外)18:10-20:50、假日21:20，只要購買入園門票即可無限次數參加。鋼鐵鐳戰遊戲更推出『冠軍贏家吃『雞排』活動』，5月31日前參加體驗的對戰團隊（紅隊及迷彩2隊）總人數滿10人以上，其中，個人分數最高者可於體驗鋼鐵雷戰現場拍照打卡按讚並分享後領取香雞排免費兌換劵，數量有限換完為止。

另，因安全因素考量12歲(含)以下、65歲(含)以上，園區有權得以拒絕使用，16歲以下12歲以上者請由家長同意並全程陪同。

(中時 )