百年糖廠變鋼鐵場景 十鼓鋼鐵鐳戰啟用 文化財吸年輕人

百年糖廠活化有成的十鼓仁糖文創園區，卻面臨年輕人不愛走進劇場看表演，遑論認識老糖廠之美，為了傳遞文化財保存亟需創新，善用糖廠廢棄設施改造成極限場地，新推出「鋼鐵鐳戰」吸引年輕人前來體驗。（曹婷婷攝）

友善列印
中時
百年糖廠活化有成的十鼓仁糖文創園區，卻面臨年輕人不愛走進劇場看表演，遑論認識老糖廠之美，為了傳遞文化財保存亟需創新，新推出「鋼鐵鐳戰」吸引年輕人，玩家背後就是糖廠的糖箱打包區，從遊戲中認識糖廠文化。（曹婷婷攝）
百年糖廠活化有成的十鼓仁糖文創園區，卻面臨年輕人不愛走進劇場看表演，遑論認識老糖廠之美，為傳遞文化財保存亟需創新，新推出「鋼鐵鐳戰」吸引年輕人從遊戲認識糖廠特色。（曹婷婷攝）

百年糖廠活化有成的十鼓仁糖文創園區，卻面臨年輕人不愛走進劇場看表演，遑論認識老糖廠之美，為了傳遞文化財保存亟需創新，善用糖廠廢棄設施改造成極限場地，新推出「鋼鐵鐳戰」把糖箱打包區、貓道變成電玩實境，官網點閱率破百萬，更吸引年輕人踴躍報名。

「讓年輕人真實穿梭製糖工廠，透過營造年輕人喜愛的設施，讓百年糖廠保存特色被看見。」十鼓文創表示，園區基礎是弘揚鼓樂，但輕人對於表演不見得有興趣，百年糖廠如何吸引年輕人走進來？是一個不小的考驗。

十鼓文創近年除了推廣鼓樂，更善用廢棄製糖工廠既有設施，繼推出溜滑梯、盪鞦韆、糖晶落體等極限設施，打響名號，漸成年輕人口耳相傳慕名體驗一遊去處，最近也在原來的糖箱打包區推出真實電玩場景「鋼鐵鐳戰」，不是虛擬實境、不是電影、不是電玩或VR，而是在真實鋼鐵般的場景，進行鐳射槍對戰。

十鼓文創表示，極限設施好玩之外，設計理念則是希望年輕人享受刺激同時，感受深層的生命意義；如「糖晶落體」從7層樓高空中一躍而下，跳下瞬間僅3秒，很多人嘗試後都深深有感「活著真好」、「要珍惜生命」，甚至趣稱，來跳過一次，就會知道生命有多可貴。

就連鋼鐵鐳戰也巧妙呼應最近台海戰爭時事議題，年輕人從對戰中體悟戰爭不是你死就是我亡，「雖然只是遊戲，但沒人想輸」，有玩家就說，希望台灣千萬不要發生戰爭。

鋼鐵鐳戰體驗即日起正式營運，設施開放時間為每日下午13:10-16:50、每日星光(週一除外)18:10-20:50、假日21:20，只要購買入園門票即可無限次數參加。鋼鐵鐳戰遊戲更推出『冠軍贏家吃『雞排』活動』，5月31日前參加體驗的對戰團隊（紅隊及迷彩2隊）總人數滿10人以上，其中，個人分數最高者可於體驗鋼鐵雷戰現場拍照打卡按讚並分享後領取香雞排免費兌換劵，數量有限換完為止。

另，因安全因素考量12歲(含)以下、65歲(含)以上，園區有權得以拒絕使用，16歲以下12歲以上者請由家長同意並全程陪同。

(中時 )

收費低照顧佳 屏東國小課照班夯 越、泰、菲來台交流智慧防災

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。